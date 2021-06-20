Кержаков: «Для меня все матчи в РПЛ будут особенными, не только с «Зенитом»

Александр Кержаков рассказал в интервью «СЭ» об ожиданиях от дебюта в РПЛ в роли главного тренера «Нижнего Новгорода».

— Не все могут посмотреть матчи ФНЛ, тем более «Томи». Расскажите, в какой футбол вы хотите играть, в чем ваши главные требования к игрокам?

— Мое самое главное требование — чтобы на футбольном поле не было безразличных. Чтобы футболисты отдавали себя полностью игре. Самоотдача и желание всегда должны присутствовать.

Что касается стиля игры, то я не могу сейчас что-то конкретное рассказать, потому что каждый тренер исходит из того, какие футболисты у него есть в распоряжении. Поэтому посмотрим. Сейчас мы в стадии комплектования команды. Конечно, у меня есть мысли и наработки. И исходя из моего недолгого опыта работы главным тренером, я уверен, что они будут реализовываться с помощью тех ребят, которые есть в команде.

— Вы возвращаетесь в РПЛ в роли тренера — это большое событие для лиги. Какие ожидания от работы на таком уровне?

— Каждый тренер ставит перед собой только максимальные цели и хочет тренировать на высоком уровне. Мне кажется, определенная промежуточная цель достигнута. Но это только маленькая доля того, чего мне еще хочется достичь в работе. Уверен, в будущем это получится. Благодарен за доверие, которое мне оказано. Попытаюсь сделать все возможное, чтобы команда играла в футбол, чтобы не было равнодушных, чтобы мы радовали болельщиков.

— Матчи с «Зенитом» будут особенными?

— Поверьте, любой матч в премьер-лиге для меня и команды будет особенным. Я в начале пути, который, надеюсь, будет долгим. Премьер-лига — это самый высокий уровень в нашей стране. «Нижний» — клуб очень молодой, в таком виде и с таким названием существует лишь три года. Для всех нас выступление в РПЛ — огромное событие.

«Нижний Новгород» объявил о том, что команду возглавил Александр Кержаков 17 июня.

Полное интервью Александра Кержакова «СЭ» — читайте здесь