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«Химки» могут подписать полузащитника «Чертаново»

13:04
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Как стало известно «СЭ», полузащитник «Чертаново» Артем Соколов отправился на сбор с «Химками». По итогам сбора футболист может подписать полноценный контракт с подмосковным клубом.

18-летний Соколов провел 25 матчей за «Чертаново» и забил 11 голов.

«Химки» по итогам сезона заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

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Максим Алланазаров все материалы автора
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