«Химки» могут подписать полузащитника «Чертаново»
13:04
Как стало известно «СЭ», полузащитник «Чертаново» Артем Соколов отправился на сбор с «Химками». По итогам сбора футболист может подписать полноценный контракт с подмосковным клубом.
18-летний Соколов провел 25 матчей за «Чертаново» и забил 11 голов.
«Химки» по итогам сезона заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.
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