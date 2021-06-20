«Химки» могут подписать полузащитника «Чертаново»

Как стало известно «СЭ», полузащитник «Чертаново» Артем Соколов отправился на сбор с «Химками». По итогам сбора футболист может подписать полноценный контракт с подмосковным клубом.

18-летний Соколов провел 25 матчей за «Чертаново» и забил 11 голов.

«Химки» по итогам сезона заняли восьмое место в турнирной таблице РПЛ.