Мажич признал ошибку арбитра Шафеева в матче «Локомотив» — «Пари НН»

Глава департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич заявил, что арбитр Рафаэль Шафеев допустил грубую ошибку, назначив пенальти в ворота «Локомотива» в матче 19-го тура РПЛ против «Пари НН».

Встреча проходила 28 февраля в Москве и завершилась со счетом 2:1 в пользу железнодорожников.

На 69-й минуте Шафеев после подсказки ВАР и просмотра видеоповтора указал на точку за фол нападающего Сергея Пиняева на защитнике Максиме Шнапцеве. Пенальти реализовал форвард «Пари НН» Олакунле Олусегун.

«Это грубейшая ошибка. Таких пенальти быть не должно. Контакт инициировал сам защитник, нападающий не нарушал правил. Шнапцев сам левой ногой ударился об правую ногу Пиняева, после чего быстро поднялся и продолжил игру. ВАР не должен был вмешиваться в этот эпизод», — цитирует Мажича «Матч ТВ».

2 марта «Локомотив» обратился в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) РФС по итогам матча против «Пари НН».

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