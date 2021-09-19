Федотов оценил состояние поля перед матчем с «Динамо»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в восьмом туре Тинькофф РПЛ.
«Кто будет играть первым номером? Инициатива будет переходить (от одной команды к другой — Прим. «СЭ»), — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — Паузами будут пользоваться оба соперника. Состояние газона? Для этого времени, если сравнивать с прошлым сезонам, работникам стадиона нужно выразить благодарность за то, что они сохранили траву. Поле не в идеальном, но в хорошем состоянии».
Матч начнется в 19.00 по московскому времени.
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