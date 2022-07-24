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Сегодня, 23:23

Баринов — о конкуренции с «Зенитом»: «Давайте посмотрим хотя бы после первого круга»

Севастиан Терлецкий
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил шансы команды на конкуренцию с «Зенитом».

— То, как начался чемпионат, убеждает вас, что «Зенит» непобедим?

— Давайте посмотрим хотя бы после первого круга.

— То есть если «Химки» смогли навязать борьбу и отобрать очки, то вам сам бог велел?

— Ну, да. Но «Химки» играли дома при своих болельщиках. Дома легче играть.

— Есть ли у вас тот игрок, который способен закрыть Клаудиньо?

— Я. Если меня поставят играть персонально — закрою.

— Вам бы хотелось сыграть персонально против Клаудиньо?

— Как решит тренер, так и будет.

— Какой тренер главный в тренировочном процессе?

— Циннбауэр, и Марвин ему помогает.

Дмитрий Баринов
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
1
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И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
3
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
4
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
5
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
6
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 3 : 0
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 3 : 0
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 3 : 0
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 1 : 4
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 3 : 0
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 4 : 0
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 2 : 2
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 2 : 1
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Николай Комличенко

Николай Комличенко

Ростов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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