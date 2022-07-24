Баринов — о конкуренции с «Зенитом»: «Давайте посмотрим хотя бы после первого круга»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил шансы команды на конкуренцию с «Зенитом».

— То, как начался чемпионат, убеждает вас, что «Зенит» непобедим?

— Давайте посмотрим хотя бы после первого круга.

— То есть если «Химки» смогли навязать борьбу и отобрать очки, то вам сам бог велел?

— Ну, да. Но «Химки» играли дома при своих болельщиках. Дома легче играть.

— Есть ли у вас тот игрок, который способен закрыть Клаудиньо?

— Я. Если меня поставят играть персонально — закрою.

— Вам бы хотелось сыграть персонально против Клаудиньо?

— Как решит тренер, так и будет.

— Какой тренер главный в тренировочном процессе?

— Циннбауэр, и Марвин ему помогает.