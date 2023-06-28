Кечинов: «Спартаку» нужны футболисты серьезного уровня, если команда хочет конкурировать с «Зенитом»
Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о трансферной компании московской команды на данный момент.
«Усиление однозначно нужно, причем в каждую позицию, если команда хочет конкурировать с «Зенитом» и бороться за золотые медали. Причем нужны футболисты серьезного уровня», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.
Также он ответил на вопрос, реально ли красно-белым бороться за золотые медали РПЛ с нынешним составом.
«Мы же все прекрасно видели. В первом круге команда выглядела еще прилично и могла конкурировать с питерцами, но второй круг выявил огромные проблемы», — добавил специалист.
По итогам сезона-2022/23 «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
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15
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16
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Факел
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Динамо – Краснодар
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Локомотив – Рубин
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Ахмат – Кр. Советов
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Сочи – Балтика
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Пари НН – Зенит
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Урал – ЦСКА
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