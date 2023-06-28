Кечинов: «Спартаку» нужны футболисты серьезного уровня, если команда хочет конкурировать с «Зенитом»

Ветеран «Спартака» Валерий Кечинов высказался о трансферной компании московской команды на данный момент.

«Усиление однозначно нужно, причем в каждую позицию, если команда хочет конкурировать с «Зенитом» и бороться за золотые медали. Причем нужны футболисты серьезного уровня», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Кечинова.

Также он ответил на вопрос, реально ли красно-белым бороться за золотые медали РПЛ с нынешним составом.

«Мы же все прекрасно видели. В первом круге команда выглядела еще прилично и могла конкурировать с питерцами, но второй круг выявил огромные проблемы», — добавил специалист.

По итогам сезона-2022/23 «Спартак» стал бронзовым призером чемпионата России. Команду с лета 2022 года возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.