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Мелехин заявил, что против Смолова ему было тяжелее играть, чем против Дзюбы

Алина Савинова
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Защитник «Ростова» Виктор Мелехин высказался о матче 18-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:3), в котором форвард железнодорожников Артем Дзюба оформил хет-трик.

«Я бы не сказал, что это было прямо неприятно. Дзюба — хороший нападающий и лидер своей команды, но в том матче не только Дзюба играл, — весь «Локомотив» создавал сложности. Я бы не стал конкретизировать, что Дзюба сделал всю игру тогда. Будем стараться, чтобы к следующему матчу мы были готовы лучше», — приводит Metaratings.ru слова Мелехина.

Также он рассказал, против кого в чемпионате России ему было тяжелее всего играть.

«Я думаю, что против Федора Смолова. Его очень тяжело прочитать, он кружит голову замахами и переступами. Он может убрать под себя, отдать передачу или забить гол. С ним реально было тяжело. И то я думаю, что он сейчас уже не в своей лучшей форме», — добавил футболист.

В сезоне-2022/23 «Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка в 30 матчах. 19-летний Мелехин провел 34 игры за ростовчан и отметился одной результативной передачей.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-rostova-melyokhin-rasskazal-chto-protiv-smolova-emu-bylo-igrat-tyazhelee-chem-protiv-dzyuby-262163/
Артем Дзюба
Федор Смолов
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