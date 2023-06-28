В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к Чалову
Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову.
«Нам ничего неизвестно об этом», — сказал Гульбахар «СЭ».
В прошлом сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.
Ранее спортивный журналист Фабрицио Романо писал о том, что за Федором Чаловым следит «Галатасарай» и «Фенербахче».
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