В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к Чалову

Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Нам ничего неизвестно об этом», — сказал Гульбахар «СЭ».

В прошлом сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее спортивный журналист Фабрицио Романо писал о том, что за Федором Чаловым следит «Галатасарай» и «Фенербахче».