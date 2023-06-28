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В «Галатасарае» отреагировали на слухи об интересе к Чалову

Константин Белов
Корреспондент
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Директор по связям с общественностью «Галатасарая» Коскун Гульбахар в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову.

«Нам ничего неизвестно об этом», — сказал Гульбахар «СЭ».

В прошлом сезоне Федор Чалов провел за ЦСКА 41 матч, забил 24 гола и отдал 6 результативных передач.

Ранее спортивный журналист Фабрицио Романо писал о том, что за Федором Чаловым следит «Галатасарай» и «Фенербахче».

Федор Чалов
Футбол
ФК Галатасарай
ФК ЦСКА (Москва)
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