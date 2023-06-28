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Судейство

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Кечинов надеется, что Мажич наведет порядок в департаменте судейства РФС

Руслан Минаев
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о назначении Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.

«Надеюсь, что он придет, наведет порядок и объяснит все эти трактовки нам, по крайней мере, болельщикам. Чтобы мы понимали, как трактуется то или иное нарушение, чтобы не было, как в прошлом и позапрошлом сезоне, когда один и тот же момент трактовали по-разному», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».

Мажич стал главой судей во вторник, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.

Источник: РБ Спорт
Валерий Кечинов
Футбол
РПЛ
РФС
Милорад Мажич
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