Кечинов надеется, что Мажич наведет порядок в департаменте судейства РФС
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о назначении Милорада Мажича на пост главы департамента судейства РФС.
«Надеюсь, что он придет, наведет порядок и объяснит все эти трактовки нам, по крайней мере, болельщикам. Чтобы мы понимали, как трактуется то или иное нарушение, чтобы не было, как в прошлом и позапрошлом сезоне, когда один и тот же момент трактовали по-разному», — цитирует Кечинова «РБ Спорт».
Мажич стал главой судей во вторник, 27 июня. Павел Каманцев, занимавший этот пост до него, перешел на другую должность в структуре департамента судейства РФС.
Источник: РБ Спорт
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