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Павлюченко о Дзюбе: «Конечно, он будет забивать в следующем сезоне, куда он денется»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Роман Павлюченко оценил перспективы форварда железнодорожников Артема Дзюбы в следующем сезоне.

«Конечно, Дзюбе хватит сил, чтобы еще забивать голы. У него сил еще полно, все будет зависит от того, как он подготовится к чемпионату. То, что он умеет забивать, мы все прекрасно знаем. Конечно, будет забивать, куда он денется», — приводит ТАСС слова Павлюченко.

Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента в феврале 2023 года. 34-летний форвард забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за команду.

Контракт футболиста с клубом действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://tass.ru/sport/18135079
Артем Дзюба
Роман Павлюченко
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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