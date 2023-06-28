Сорокин: «Переход в Азиатскую конфедерацию футбола — очень сложный шаг, который вызовет очень большие сдвиги»
Советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию футбола.
«Надо дойти до конкретного обсуждения, подготовки документов, их рассмотрения. Это не делается одним звонком, это серьезная история. Правила приема Федерации есть на сайте Азиатской конфедерации — это обширный корпус документов, большая работа по согласованию массы деталей. Это крайне серьезно. Поэтому нельзя упрекать РФС в том, что он так легко не принимает это решение. Это действительно очень сложный шаг. Сложный и ответственный. Который вызовет очень большие сдвиги. И тут торопиться довольно безответственно», — цитируют «Известия» Сорокина.
В конце декабря 2022 года РФС создал рабочую группу по рассмотрению вопроса о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию.
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