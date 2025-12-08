КДК запросил позицию клубов по конфликту игроков в перерыве матча «Краснодар» — ЦСКА

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц ответил «СЭ» на вопрос о рассмотрении конфликта между игроками «Краснодара» и ЦСКА в перерыве матча 18-го тура РПЛ (3:2).

— В рапорте делегата отмечено, что в перерыве матча в спортивной зоне между игроками команд произошел словесный конфликт в конфронтационной манере. В связи с этим для выяснения всех обстоятельств дела необходимо получить объяснение лиц, участвующих в конфликте, уточнить позицию клубов и исследовать видеоматериалы.

— Кто будет приглашен на заседание?

— Пока мы не получим все необходимые документы, рано говорить о дате и приглашенных лицах. Нужны дополнительные материалы по данному вопросу.

— Оласа заявлял, что звучали расистские заявления. Это рассматривается?

— В рапорте указан Оласа. Конфликт произошел между Кордобой и Вильягрой. По выступлению Оласы мы и собираем дополнительные документы.

Во время перерыва Кордоба и защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес его одноклубника. Президент РПЛ Александр Алаев после матча выразил надежду на то, что слова Оласы были недоразумением.

После матча Кордоба обвинил в расизме полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру.