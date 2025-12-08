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Гришин: «Не понял, зачем против «Краснодара» Челестини выпустил Вильягру»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Гришин в интервью «СЭ» поделился мнением о гостевом поражении от «Краснодара» (2:3) в 18-м туре РПЛ.

— Все по делу?

— Конечно. Несмотря на итоговый счет, «Краснодар» победил с запасом. Такое ощущение, что встречались команды разного уровня. «Быки» владели колоссальным преимуществом. Да, армейцы открыли счет со стандарта. Но мне было понятно, что хозяева все равно додавят.

— Даже при счете 0:1?

— Ну... В футболе всякое бывает. Можно атаковать все 90 минут и не поразить ворота соперника. ЦСКА, конечно, забил очень важный для себя гол. Но что мы увидели потом?

«Быки» имели три реальных шанса. В итоге Кордоба счет сравнял. И все встало на свои места. Игра пошла просто до второго гола подопечных Мурада Мусаева. А после того как еще и Мойзеса удалили, она по большому счету закончилась. Я пока не видел статистику, но сложилось ощущение, что процент владения мячом — 75 против 25 в пользу южан. Дело в том, что «Краснодар» в футбол играл, а ЦСКА — нет. Вот в чем вся разница.

— Считаете, армейцы вышли играть на ничью?

— Думаю, план был примерно таким. Челестини стратегически устраивала и ничья в гостях. Но не получилось. И теперь армейцы «уехали» на четвертое место.

Хотя одно очко в Краснодаре стало бы для красно-синих очень хорошим результатом. Мы же слышим, что Челестини говорит на пресс-конференциях. Команда устала, играет «на ободах», не хватает футболистов, и силы уже на исходе... В последнее время армейцы выглядели тяжеловато. Поэтому перед этим поединком именно «Краснодар» считался явным фаворитом. Игра все показала.

— Челестини удивил, сыграв в «ромб» в середине поля?

— Тренер армейцев в последнее время постоянно выбирал, выпускать Вильягру или нет. Честно говоря, не думал, что против «Краснодара» аргентинец выйдет на поле с первых минут. Как-то у меня это не бьется... Непонятно. Можно было спокойно сыграть по классической системе 4-4-2, выпустив в атаке Поповича и Мусаева, а в центре поля — Кисляка и Облякова.

— Вильягра совсем не убеждает?

— Не готов так говорить. Тоже был футболистом. Нужно уважать труд коллег. Но Вильягра сейчас не выглядит игроком основного состава. Когда все ребята здоровы, для меня самый оптимальный центр поля при нынешнем подборе футболистов — Обляков и Кисляк. Тогда система 4-4-2 работает. А когда выпускают Вильягру, немного ломается структура игры. Это мое мнение со стороны, — сказал Гришин «СЭ».

Александр Гришин&nbsp;&mdash; о&nbsp;поражении ЦСКА от &laquo;Краснодара&raquo;.«Краснодар» — фаворит золотой гонки. У «Зенита» нет Кордобы, а у ЦСКА забивают защитники». Мнение Гришина

ЦСКА ушел на зимнюю паузу на четвертом месте в турнирной таблице РПЛ. Армейцы набрали 36 очков в 18 турах.

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ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Александр Гришин
Родриго Вильягра
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 9 6 3 0 14-7 21
2
 Спартак 9 6 1 2 16-7 19
3
 Динамо 9 6 1 2 14-8 19
4
 ЦСКА 9 5 4 0 15-9 19
5
 Зенит 9 6 0 3 19-9 18
6
 Динамо Мх 9 4 0 5 15-16 12
7
 Рубин 9 2 6 1 12-11 12
8
 Балтика 9 3 2 4 14-12 11
9
 Крылья Советов 9 2 5 2 13-14 11
10
 Ахмат 9 2 4 3 13-13 10
11
 Оренбург 9 1 6 2 7-10 9
12
 Ростов 9 2 2 5 10-17 8
13
 Акрон 9 1 5 3 11-18 8
14
 Локомотив 9 1 4 4 8-11 7
15
 Родина 9 1 2 6 10-22 5
16
 Факел 9 0 3 6 6-13 3
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9.10 19:30 Ростов – Акрон - : -
10.10 13:00 Оренбург – Динамо Мх - : -
10.10 15:15 Факел – Локомотив - : -
10.10 17:30 Крылья Советов – Спартак - : -
10.10 19:30 Краснодар – Зенит - : -
11.10 14:00 Ахмат – Балтика - : -
11.10 16:30 ЦСКА – Родина - : -
11.10 19:30 Рубин – Динамо - : -
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ЖК
Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 7
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 6
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

Динамо Мх

 5
П
Педро
Педро

Зенит

 4
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 8 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 8 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 3 1 1
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