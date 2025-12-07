Кордоба обвинил Вильягру в расизме: «Надеюсь, его будут судить по всей строгости»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба обвинил в расизме полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру после матча 18-го тура РПЛ. «Быки» победили со счетом 3:2.

— С Мойзесом никакого конфликта у меня не было, — сказал Кордоба. — Было общение с Вильягрой. На видео можете увидеть, прочитать по губам, там очень много, поймете, что он сказал мне. Надеюсь, что к нему будет применено то же самое, что ко мне. Надеюсь, его так же будут судить по всей строгости, как и меня.

— Вы говорили об этом с арбитром?

— Да, общались с ним. Также общался с Мойзесом.

— Вильягра вас оскорбил именно на расисткой почве?

— Можете посмотреть видео и перевод. Там все понятно.

— Я доволен работой команды. Мы провели зрелищный матч. Сейчас будем отдыхать с прекрасными ощущениями. Мы должны двигаться дальше весной. Сейчас не хочется говорить о чемпионате. Хочу увидеться с семьей и отдохнуть.

— Как вы оцените судейство?

— Я ничего не буду говорить о судействе, чтобы потом не открывали протокол против меня. Я хочу отдохнуть.

Во время перерыва Кордоба и защитник армейцев Мойзес устроили перепалку, но позднее помирились. Защитник «Краснодара» Лукас Оласа заявил на флэш-интервью, что один из футболистов ЦСКА позволил себе расистское высказывание в адрес его одноклубника. Президент РПЛ Александр Алаев после матча выразил надежду на то, что слова Оласы были недоразумением.