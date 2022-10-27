КДК РФС условно наказал «Спартак» закрытием одной трибуны на домашний матч

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) условно запретил посещение трибуны D на один домашний матч «Спартака».

Такое наказание клуб получил за скандирования ненормативной лексики болельщиками по зоду матча 14-го тура РПЛ против «Химок» (5:0).

«В прошлый раз предупредили «Спартак» в случае повторения скандирования. Это уже в седьмой раз. За скандирования зрителями ненормативной лексики «Спартак» оштрафован на 70 тысяч рублей и запрещен допуск на один матч условно. Установлен испытательный срок до конца сезона-2022/23», — отметил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Следующий домашний матч «Спартак» проведет 30 октября против «Торпедо».