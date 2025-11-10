Футбол
10 ноября, 11:11

КДК РФС рассмотрит удаление тренера «Оренбурга» Ахметзянова. Специалист приглашен на заседание

Константин Белов
Корреспондент

Глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня заседания по итогам 15-го тура РПЛ.

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Динамо» Махачкала Хасанби Биджиева и главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. Также рассмотрим выход за пределы техзоны тренера армейцев Манеля Эспозито с выходом на поле. [Будет рассмотрена] задержка выхода команд из раздевалки: «Ростова», «Зенита» и «Оренбурга». И рассмотрим удаление главного тренера «Оренбурга» Ильдара Ахметзянова за совершение действий в провокационной и подстрекательной манере в отношении игрока соперника. Тренер приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

Ахметзянов получил красную карточку в гостевом матче 15-го тура РПЛ против «Локомотива» (0:1). 41-летний специалист эмоционально вел себя на скамейке в добавленное время и был удален. Для Ахметзянова это первая красная карточка в РПЛ.

