Нагорных — о продлении контракта Баринова: «Есть хороший контакт между сторонами, все идет своим ходом»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о продлении контракта капитана команды Дмитрия Баринова.

«Есть хороший контакт между клубом и стороной футболиста. Все идет своим ходом», — сказал Нагорных «СЭ».

В этом сезоне 29-летний Баринов провел 21 матч в составе «Локомотива» во всех турнирах, в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами. Его контракт действует до 30 июня 2026 года.

После 15 туров «Локомотив» с 30 очками занимает 4-е место в таблице чемпионата России. Следующую игру московская команда проведет 23 ноября против «Краснодара».