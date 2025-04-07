КДК РФС рассмотрит удаление полузащитника «Ростова» Сутормина в игре против «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о повестке заседания по итогам матча 23-го тура РПЛ «Ростов» — «Спартак» (0:3).

«Рассмотрим выход за пределы технической зоны главного тренера «Спартака» Деяна Станковича, тренера Вадима Романова и тренера по работе с вратарями Пьерлуиджи Бривио на 61-й минуте с выходом на футбольное поле. А также был зафиксирован выход за пределы техзоны тренера «Спартака» Ненада Сакича без выхода на поле. И по этому матчу рассмотрим удаление футболиста «Ростова» Алексея Сутормина на серьезное нарушение правил с учетом травматического случая, который зафиксирован в протоколе матча. Сутормин приглашен на заседание», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» после 23-го тура занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. «Ростов» расположился на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 33 очка.