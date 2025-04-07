Нгамале избежал перелома ноги после подката Глебова в матче ЦСКА — «Динамо»
Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале избежал перелома ноги после подката с хавбеком ЦСКА Кириллом Глебовым в матче 23-го тура РПЛ.
«У Муми был удар, ушиб надкостницы большой берцовой кости. Сейчас сделали необходимые процедуры, посмотрим, какое состояние будет завтра. Главное — предотвратить развитие отека надкостницы. Переломов и каких-то (серьезных) повреждений там нет. Сильный ушиб. Муми доиграл, молодец», — цитирует matchtv.ru главного врача «Динамо» Александра Родионова.
В сезоне-2024/25 30-летний камерунец забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.
Источник: matchtv.ru
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|2
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|
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|2
|2
|0
|0
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|6
|
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|2
|0
|0
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|
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|1
|1
|0
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|
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|0
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|
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|2
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|1
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|
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|1
|
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|0
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|2
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|0
|
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|Родина
|2
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|0
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|0
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|- : -
|8.08
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|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
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|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
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Балтика
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|
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Андрей Лангович
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Педро
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|К
|Ж
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|1
|1
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Оренбург
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|0
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