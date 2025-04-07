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7 апреля 2025, 08:04

Нгамале избежал перелома ноги после подката Глебова в матче ЦСКА — «Динамо»

Руслан Минаев

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале избежал перелома ноги после подката с хавбеком ЦСКА Кириллом Глебовым в матче 23-го тура РПЛ.

«У Муми был удар, ушиб надкостницы большой берцовой кости. Сейчас сделали необходимые процедуры, посмотрим, какое состояние будет завтра. Главное — предотвратить развитие отека надкостницы. Переломов и каких-то (серьезных) повреждений там нет. Сильный ушиб. Муми доиграл, молодец», — цитирует matchtv.ru главного врача «Динамо» Александра Родионова.

В сезоне-2024/25 30-летний камерунец забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.

Источник: matchtv.ru
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1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
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10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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 3
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П
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Натан Гассама

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Андрей Лангович

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 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
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Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
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Оренбург

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