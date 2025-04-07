Нгамале избежал перелома ноги после подката Глебова в матче ЦСКА — «Динамо»

Полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамале избежал перелома ноги после подката с хавбеком ЦСКА Кириллом Глебовым в матче 23-го тура РПЛ.

«У Муми был удар, ушиб надкостницы большой берцовой кости. Сейчас сделали необходимые процедуры, посмотрим, какое состояние будет завтра. Главное — предотвратить развитие отека надкостницы. Переломов и каких-то (серьезных) повреждений там нет. Сильный ушиб. Муми доиграл, молодец», — цитирует matchtv.ru главного врача «Динамо» Александра Родионова.

В сезоне-2024/25 30-летний камерунец забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи 21 матче за «Динамо» во всех турнирах.