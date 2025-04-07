Шикунов о красной карточке Сутормина в матче со «Спартаком»: «Стопроцентное удаление»
Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мнением о крупной победе команды Деяна Станковича в Ростове-на-Дону (3:0) в 23-м туре РПЛ.
— После удаления Сутормина подумали, что «Спартак» теперь точно увезет из Ростова-на-Дону три очка?
— Нет! Почему это? «Ростов» — бойцовская команда, которая могла даже вдесятером выгрызть ничью.
— Вот как?
— Да. Для дончан это не проблема. Лично у меня появилась уверенность, что «Спартак» победит, когда Голенков при счете 0:0 из убойной позиции не забил. Угодил в Денисова. Попади он в ворота...
— Думаете, «Спартак» не забил бы два?
— Да, не уверен. Конечно, в начале второго тайма красно-белые поддавили, играя в большинстве. Ятимов вытащил несколько тяжелых мячей.
Но какой момент был у Голенкова! Фарт отвернулся, ей-богу... Просто не повезло — попал в спартаковца. А если бы хозяева открыли счет, красно-белые задергались. И никакой легкой игры в их исполнении мы бы не увидели.
Дончане бы вцепились в этот матч и бились до конца. Все могло сложиться по-другому. Ну что ж теперь... Признаюсь, сразу после того, как Голенков не попал в ворота, я сказал: «Ну все — нам каюк...»
— А красная карточка Сутормину не вызывает вопросов?
— Стопроцентное удаление. Три-четыре раза пересмотрел эпизод. Обзор дали со всех сторон. Это красная... Да, Алексей не хотел фолить, левой шел под мяч, а правую поднял и попал в соперника. Эх, ну бывают такие моменты. Он сам сильно расстроился. Зря поднял правую ногу. Хорошо еще, что у Маркиньоса левая нога на весу была.
— Почему?
— Если бы стояла на газоне, он мог получить серьезную травму. Обошлось!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0