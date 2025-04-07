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7 апреля 2025, 11:30

Шикунов о красной карточке Сутормина в матче со «Спартаком»: «Стопроцентное удаление»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мнением о крупной победе команды Деяна Станковича в Ростове-на-Дону (3:0) в 23-м туре РПЛ.

— После удаления Сутормина подумали, что «Спартак» теперь точно увезет из Ростова-на-Дону три очка?

— Нет! Почему это? «Ростов» — бойцовская команда, которая могла даже вдесятером выгрызть ничью.

— Вот как?

— Да. Для дончан это не проблема. Лично у меня появилась уверенность, что «Спартак» победит, когда Голенков при счете 0:0 из убойной позиции не забил. Угодил в Денисова. Попади он в ворота...

— Думаете, «Спартак» не забил бы два?

— Да, не уверен. Конечно, в начале второго тайма красно-белые поддавили, играя в большинстве. Ятимов вытащил несколько тяжелых мячей.

Но какой момент был у Голенкова! Фарт отвернулся, ей-богу... Просто не повезло — попал в спартаковца. А если бы хозяева открыли счет, красно-белые задергались. И никакой легкой игры в их исполнении мы бы не увидели.

Дончане бы вцепились в этот матч и бились до конца. Все могло сложиться по-другому. Ну что ж теперь... Признаюсь, сразу после того, как Голенков не попал в ворота, я сказал: «Ну все — нам каюк...»

— А красная карточка Сутормину не вызывает вопросов?

— Стопроцентное удаление. Три-четыре раза пересмотрел эпизод. Обзор дали со всех сторон. Это красная... Да, Алексей не хотел фолить, левой шел под мяч, а правую поднял и попал в соперника. Эх, ну бывают такие моменты. Он сам сильно расстроился. Зря поднял правую ногу. Хорошо еще, что у Маркиньоса левая нога на весу была.

— Почему?

— Если бы стояла на газоне, он мог получить серьезную травму. Обошлось!

Кристофер Мартинс и&nbsp;Наиль Умяров.«Когда Голенков из убойной позиции попал в Денисова, сказал: «Все, нам каюк». Шикунов о крупной победе «Спартака»
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Алексей Сутормин
РПЛ
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
Александр Шикунов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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