Шикунов о красной карточке Сутормина в матче со «Спартаком»: «Стопроцентное удаление»

Бывший спортивный директор «Спартака» и «Ростова» Александр Шикунов в интервью «СЭ» поделился мнением о крупной победе команды Деяна Станковича в Ростове-на-Дону (3:0) в 23-м туре РПЛ.

— После удаления Сутормина подумали, что «Спартак» теперь точно увезет из Ростова-на-Дону три очка?

— Нет! Почему это? «Ростов» — бойцовская команда, которая могла даже вдесятером выгрызть ничью.

— Вот как?

— Да. Для дончан это не проблема. Лично у меня появилась уверенность, что «Спартак» победит, когда Голенков при счете 0:0 из убойной позиции не забил. Угодил в Денисова. Попади он в ворота...

— Думаете, «Спартак» не забил бы два?

— Да, не уверен. Конечно, в начале второго тайма красно-белые поддавили, играя в большинстве. Ятимов вытащил несколько тяжелых мячей.

Но какой момент был у Голенкова! Фарт отвернулся, ей-богу... Просто не повезло — попал в спартаковца. А если бы хозяева открыли счет, красно-белые задергались. И никакой легкой игры в их исполнении мы бы не увидели.

Дончане бы вцепились в этот матч и бились до конца. Все могло сложиться по-другому. Ну что ж теперь... Признаюсь, сразу после того, как Голенков не попал в ворота, я сказал: «Ну все — нам каюк...»

— А красная карточка Сутормину не вызывает вопросов?

— Стопроцентное удаление. Три-четыре раза пересмотрел эпизод. Обзор дали со всех сторон. Это красная... Да, Алексей не хотел фолить, левой шел под мяч, а правую поднял и попал в соперника. Эх, ну бывают такие моменты. Он сам сильно расстроился. Зря поднял правую ногу. Хорошо еще, что у Маркиньоса левая нога на весу была.

— Почему?

— Если бы стояла на газоне, он мог получить серьезную травму. Обошлось!