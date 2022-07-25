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Судейство

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Широков раскритиковал судейство в матче «Краснодар» — «Спартак»

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Бывший игрок «Краснодара» и «Спартака» Роман Широков высказался о судействе во втором туре РПЛ.

«Я уже говорил, что не стоит обращать внимания на судейство. Что имеем, как говорится. Но если говорить конкретно о «Краснодаре», то и на матче было понятно все. Первый гол: мне кажется, там мяч в руку попал. Я не знаю, может, правила изменились. Но при атаке рука всегда считается рукой. Не знаю, как сейчас. Красной карточки не было и близко. Просто вчера многие обращали внимание на судейство в матче «Локомотив» — «Ростов». Там была классная игра, а красная карточка была по делу. И конкретно в этой игре нужно говорить о качестве игры.

А что касается «Краснодара», то, конечно, в этом случае нужно обсуждать судейство. На это должны обращать внимание, потому что эти моменты повлияли на результат», — сказал Широков «СЭ».

 
&laquo;Краснодар&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:4. «Краснодар» ответил Федуну и показал судейские ошибки в матче со «Спартаком»

 

Роман Широков
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
ФК Спартак (Москва)
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