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Азмун избежал дополнительной дисквалификации за удаление в матче с «Сочи»

КДК РФС принял решение не применять к нападающему «Зенита» Сердару Азмуну дополнительную дисквалификацию
16:33
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
Сердар Азмун. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Сердар Азмун избежал дополнительной дисквалификации. КДК РФС принял решение не применять дополнительных санкций к игроку за удаление в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Сочи» (1:2), сообщает РИА Новости.

В итоге футболист «Зенита» пропустит одну игру. Он не сможет сыграть во встрече 11-го тура против тульского «Арсенала» 16 октября, зато примет участие в домашнем матче с московским «Спартаком» 24 октября.

В первом тайме матча против «Сочи» в одном из эпизодов Азмун пытался в подкате дотянуться до мяча, но вместо этого прямой ногой попал в живот голкиперу сочинцев Сослану Джанаеву.

Сначала судья показал ему желтую карточку, но после просмотра повтора поменял свое решение. Азмун эмоционально отреагировал на удаление и начал кричать на судью и соперников.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211007/azmun-1753537887.html

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Иван Шитик все материалы автора

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