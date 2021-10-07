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Управляющий делами «Локомотива» выписан из больницы

15:05
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Управляющий делами команды Владимир Коротков выписан из больницы и вернулся домой, информирует пресс-служба клуба.

В сентябре заслуженный ветеран и сотрудник клуба попал в больницу с осложнениями, вызванными коронавирусным заболеванием.

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Иван Шитик все материалы автора

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