Управляющий делами «Локомотива» выписан из больницы

Управляющий делами команды Владимир Коротков выписан из больницы и вернулся домой.



В сентябре заслуженный ветеран и сотрудник клуба попал в больницу с осложнениями, вызванными коронавирусным заболеванием.



Клуб оказывает всестороннюю поддержку и следит за состоянием здоровья. pic.twitter.com/OiwEcssZWP