Черчесов не стал отрицать интерес «Ференцвароша» к Кузяеву

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов в разговоре с «СЭ» высказался об интересе к полузащитнику «Зенита» Далеру Кузяеву.

«Мы знаем, что Далер — хороший футболист. Он бы усилил любую команду. Не только бы усилил, но и украсил! Факта встречи пока с ним не было, но я не могу сказать, что он нам не интересен», — сказал Черчесов «СЭ».

Контракт Кузяева с «Зенитом» заканчивается 30 июня 2023 года.

В минувшем сезоне 30-летний футболист провел 26 матчей в РПЛ, забил 5 мячей и сделал 4 результативные передачи.