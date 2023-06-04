Глебов — о поражении от ЦСКА: «Не проснулись, не вошли в игру»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:4) в матче 30-го тура РПЛ.

— Не проснулись, не вошли в игру. ЦСКА начал лучше. К сожалению, в первые 20 минут мы пропустили 2 гола, потом еще. Тяжело после этого вернуться в игру, — цитирует «РБ Спорт» Глебова.

— «Ростову» весной тяжелее всех из-за переездов? Это сказалось на результате?

— Сетовать на переезды — удел слабых. Может быть, не хватило скамейки, более опытных футболистов.

«Ростов» занял 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка. Победителем чемпионата в пятый раз подряд стал «Зенит».