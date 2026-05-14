КДК РФС оштрафовал вратаря «Пари НН» Медведева на 300 тысяч рублей за оскорбление болельщиков

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал вратаря «Пари НН» Никиту Медведева на 300 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Голкипер наказан за оскорбительное и неспортивное поведение — во время игры футболист оскорблял болельщиков, которые пришли на стадион с плакатом в поддержку бывшего главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского. В послематчевом интервью Медведев резко раскритиковал фанатов, которые поддерживают Шпилевского, неоднократно использовал нецензурную речь и заявил, что такие болельщики не должны приходить на арену.

«КДК рассмотрел по материалам СМИ поведение Медведева. Медведев принял участие в заседании, также в заседании приняли участие официальные лица клуба. Медведев объяснил свое поведение эмоциональным реагированием на плакат, который был за воротами «Пари НН». Далее мы рассмотрели действия Медведева как после матча, так и во время флеш-интервью и установили, что с его стороны имело место и неспортивное, и оскорбительное поведение», — приводит РФС слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

В среду, 13 мая, Медведев выступил с заявлением, в котором принес извинения фанатам и сообщил, что возьмет на себя расходы болельщиков за выезд в Казань на игру «Пари НН» против «Рубина» в 30-м туре РПЛ.