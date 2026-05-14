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КДК РФС оштрафовал вратаря «Пари НН» Медведева на 300 тысяч рублей за оскорбление болельщиков

Никита Медведев.
Фото ФК «Пари НН»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал вратаря «Пари НН» Никиту Медведева на 300 тысяч рублей по итогам матча 29-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

Голкипер наказан за оскорбительное и неспортивное поведение — во время игры футболист оскорблял болельщиков, которые пришли на стадион с плакатом в поддержку бывшего главного тренера нижегородцев Алексея Шпилевского. В послематчевом интервью Медведев резко раскритиковал фанатов, которые поддерживают Шпилевского, неоднократно использовал нецензурную речь и заявил, что такие болельщики не должны приходить на арену.

«КДК рассмотрел по материалам СМИ поведение Медведева. Медведев принял участие в заседании, также в заседании приняли участие официальные лица клуба. Медведев объяснил свое поведение эмоциональным реагированием на плакат, который был за воротами «Пари НН». Далее мы рассмотрели действия Медведева как после матча, так и во время флеш-интервью и установили, что с его стороны имело место и неспортивное, и оскорбительное поведение», — приводит РФС слова председателя КДК РФС Артура Григорьянца.

В среду, 13 мая, Медведев выступил с заявлением, в котором принес извинения фанатам и сообщил, что возьмет на себя расходы болельщиков за выезд в Казань на игру «Пари НН» против «Рубина» в 30-м туре РПЛ.

Никита Медведев.«Идите за своего тренера болейте». Медведев накинулся на фанатов «Пари НН» из-за баннера о Шпилевском

Источник: РФС
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Никита Медведев
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РПЛ
ФК Нижний Новгород
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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