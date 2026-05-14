Пономарев против возвращения Чалова в ЦСКА: «Не годится для российского футбола»

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев ответил «СЭ» на вопрос о том, стоит ли армейцам вернуть в команду нападающего греческого ПАОК Федора Чалова, выступающего на правах аренды за турецкий «Кайсериспор».

«Чалов не игрок уровня ЦСКА. К нам его звать не стоит, он не годится для российского футбола. Если бы Федор был хорошим футболистом, его бы давно заметили в Европе. У него не получилось в Швейцарии, сейчас та же история с Турцией. Чалов годится только для юношеского футбола. Федор забивал лишь благодаря ошибкам защитников, а не за счет своего мастерства. За ним пока стоит только наблюдать», — сказал Пономарев «СЭ».

Чалов — воспитанник ЦСКА, он перешел из московской команды в ПАОК в августе 2024 года. В первой половине сезона-2025/26 форвард принял участие в 24 матчах греческой команды, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Кайсериспор» арендовал Чалова у ПАОК в феврале 2026 года. Россиянин провел 13 матчей за турецкую команду, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

Контракт Чалова с ПОК действует до конца июня 2026 года.