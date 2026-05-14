Погребняк — о Джоне Дуране: «У него жизнь удалась»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что форвард сине-бело-голубых Джон Дуран досрочно покинул расположение команды в связи с личными обстоятельствами.

Клуб из Санкт-Петербурга объявил об отъезде 22-летнего колумбийца в четверг, 14 мая. Футболист выступает за «Зенит» на правах аренды из «Аль-Насра».

«Честно, даже не хочется говорить о Джоне Дуране. В «Зените» много других, положительных новостей в отличие от отъезда этого нападающего. Приехал, забил два пенальти и уехал. У него жизнь удалась. Вот такой у него образ жизни», — сказал Погребняк «СЭ».

«Зенит» арендовал Дурана у «Аль-Насра» до конца сезона-2025/26 в феврале 2026 года. Форвард провел за команду из Санкт-Петербурга 11 матчей, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

Футболист пропустит игру заключительного, 30-го тура РПЛ против «Ростова», в которой «Зенит» может стать чемпионом России. Встреча состоится в воскресенье, 17 мая, и начнется в 18.00 мск.