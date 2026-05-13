Вратарь «Пари НН» Медведев извинился перед болельщиками и взял на себя расходы за выезд в Казань

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев сообщил, что вратарь команды Никита Медведев понес административное наказание за высказывания после матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Сам футболист обратился к болельщикам и подтвердил, что готов взять на себя расходы на организацию их выезда в Казань на игру с «Рубином».

«Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но ход своих мыслей я оставляю при себе. После пропущенного гола я посмотрел на трибуны и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял этой акции и не сдержал свои эмоции. Хочу еще раз принести извинения и пригласить всех неравнодушных болельщиков на заключительную игру чемпионата в Казань. Готов оплатить поездку, автобусы. Буду рад видеть всех тех, кому мы небезразличны», — сказал Медведев на видео, опубликованном в Telegram-канале «Пари НН».

11 мая нижегородская команда на своем поле проиграла ЦСКА (1:2), пропустив два гола в концовке. По окончании матча Медведев в резкой форме раскритиковал фанатов за плакаты в поддержку бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Ранее РФС сообщил, что КДК рассмотрит на заседании 14 мая поведение Медведева после игры с ЦСКА.

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