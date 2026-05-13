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Вратарь «Пари НН» Медведев извинился перед болельщиками и взял на себя расходы за выезд в Казань

Алина Савинова
Никита Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Генеральный директор «Пари НН» Виталий Карасев сообщил, что вратарь команды Никита Медведев понес административное наказание за высказывания после матча 29-го тура чемпионата России с ЦСКА.

Сам футболист обратился к болельщикам и подтвердил, что готов взять на себя расходы на организацию их выезда в Казань на игру с «Рубином».

«Хочу принести извинения за то, как я выразил свои эмоции. На трибунах присутствовали женщины и дети, и, наверное, они не должны были слышать от меня нецензурную брань. Но ход своих мыслей я оставляю при себе. После пропущенного гола я посмотрел на трибуны и увидел плакат в поддержку нашего бывшего главного тренера. Я не совсем понял этой акции и не сдержал свои эмоции. Хочу еще раз принести извинения и пригласить всех неравнодушных болельщиков на заключительную игру чемпионата в Казань. Готов оплатить поездку, автобусы. Буду рад видеть всех тех, кому мы небезразличны», — сказал Медведев на видео, опубликованном в Telegram-канале «Пари НН».

Никита Медведев.«Идите за своего тренера болейте». Медведев накинулся на фанатов «Пари НН» из-за баннера о Шпилевском

11 мая нижегородская команда на своем поле проиграла ЦСКА (1:2), пропустив два гола в концовке. По окончании матча Медведев в резкой форме раскритиковал фанатов за плакаты в поддержку бывшего главного тренера «Пари НН» Алексея Шпилевского. Ранее РФС сообщил, что КДК рассмотрит на заседании 14 мая поведение Медведева после игры с ЦСКА.

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Никита Медведев
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 9-4 12
2
 Зенит 4 3 0 1 12-2 9
3
 Спартак 4 3 0 1 8-4 9
4
 Динамо Мх 4 3 0 1 9-6 9
5
 ЦСКА 4 2 2 0 4-2 8
6
 Балтика 4 2 0 2 6-5 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 4-6 5
8
 Рубин 4 1 2 1 5-6 5
9
 Ростов 4 1 2 1 6-5 5
10
 Динамо 4 1 1 2 4-6 4
11
 Родина 4 1 1 2 7-11 4
12
 Локомотив 4 0 3 1 3-4 3
13
 Ахмат 4 0 2 2 2-4 2
14
 Крылья Советов 4 0 2 2 2-7 2
15
 Акрон 4 0 2 2 4-10 2
16
 Факел 4 0 1 3 3-6 1
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22.08 15:30 Факел – Оренбург - : -
22.08 18:00 Ахмат – Ростов - : -
22.08 20:15 ЦСКА – Локомотив - : -
23.08 13:00 Акрон – Крылья Советов - : -
23.08 15:15 Динамо – Родина - : -
23.08 17:30 Динамо Мх – Краснодар - : -
23.08 20:00 Спартак – Зенит - : -
24.08 20:30 Балтика – Рубин - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 3 1 1
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
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