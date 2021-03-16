Агент Ротенберга рассказал о сроках переговоров по продлению контракта с «Локомотивом»
Дмитрий Селюк, агент защитника «Локомотива» Бориса Ротенберга, рассказал «СЭ» о ситуации с контрактом футболиста с московским клубом. Соглашение 34-летнего футболиста с железнодорожниками заканчивается летом 2021 года.
«Ротенберг перенес операцию в Барселоне, сейчас он восстанавливается. Я устал сам жить в ожиданиях. Пусть уже врачи хоть что-то скажут. Борис сейчас тренируется, конечно, каждый день. Разумеется, что не в общей группе, но чувствует он себя нормально. Сейчас идет естественный восстановительный процесс. Как только он восстановиться — будем разговаривать о продлении контракта», — сообщил Селюк «СЭ».
Борис Ротенберг последний раз появлялся на поле в декабре 2018 года. С этого момента футболист восстанавливается от разрыва крестообразной связки.
(Артем Бухаев)
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