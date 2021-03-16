Судья Николаев объяснил спорный пенальти в пользу «Зенита»

В матче 22-го тура между «Ахматом» и питерским «Зенитом» (0:4) на 64-й минуте был назначен пенальти в ворота команды из Грозного.

Болельщики выразили свое недовольство в социальных сетях, ведь в похожей ситуации в прошлогоднем кубковом матче между московским «Спартаком» и «Зенитом» пенальти назначен не был. Российский арбитр Алексей Николаев объяснил трактовку правил по пенальти.

«Главное, чтобы у арбитров было понимание, как действовать в этой ситуации, — сообщил Николаев «СЭ». — РФС необходимо объяснить судьям, как поступать в схожих моментах. Тут важно принимать одинаковые и последовательные решения, чтобы у нас не возникали вопросы по пенальти. Естественно, что пенальти в матче с «Ахматом» будет разбираться на брифингах или сборах для судей. Важно принимать решение, исходя из конкретной ситуации. Для пенальти важно акцентированное движение рукой, нелегковесное, чтобы решение судьи было легитимным. Легковесное движение — это просто касание руки, а это не фиксируется, как нарушение. Никто не хочет получать пенальти за легкое касание».

Судья также объяснил, почему ВАР не всегда помогает решить спорные ситуации.

«Во-первых, нужно, чтобы прошло время. ВАР — это не такая устоявшаяся технология. Вопросы по объективности решений поднимаются не только в России, но и в Европе. Во-вторых, за фиксацию нарушений отвечают все-таки живые люди. Их надо обучать, чтобы они не допускали каких-то ошибок. ВАР — это не панацея, как я уже неоднократно говорил», — добавил Николаев.

В матче против «Ахмата» из Грозного «Зенит» одержал первую победу после перерыва в чемпионате России. Команда набрала 45 очков и оторвалась от ЦСКА. Московская команда уступила в Туле «Арсеналу» (1:2), у армейцев осталось 40 очков.

(Артем Бухаев)