КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 290 тысяч рублей по итогу матча с ЦСКА

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 290 тысяч рублей по итогу матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение социального регламента, за несогласованный баннер — на 20 тысяч рублей. За использование пиротехники болельщиками красно-белых «Спартак» оштрафован на 120 тысяч рублей, а также за скандирование оскорбительных выражений — 100 тысяч рублей.

ЦСКА за использование пиротехники оштрафован на 120 тысяч рублей. Нарушение санитарного регламента — 50 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей, которые сожгли три флага «Спартака», штраф 50 тысяч рублей. За выход Олича за пределы технической зоны клуб оштрафован на 10 тысяч рублей", — сказал Григорянц.

После 27 туров «Спартак» идет на третьем месте в чемпионате России с 50 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков. ЦСКА с 46 очками располагается на 6 строчке.

(Артем Бухаев)