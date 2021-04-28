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КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 290 тысяч рублей по итогу матча с ЦСКА

14:51
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Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Спартак» оштрафован на 290 тысяч рублей по итогу матча 27-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Спартак» оштрафован на 50 тысяч рублей за нарушение социального регламента, за несогласованный баннер — на 20 тысяч рублей. За использование пиротехники болельщиками красно-белых «Спартак» оштрафован на 120 тысяч рублей, а также за скандирование оскорбительных выражений — 100 тысяч рублей.

ЦСКА за использование пиротехники оштрафован на 120 тысяч рублей. Нарушение санитарного регламента — 50 тысяч рублей, за неправомерные действия зрителей, которые сожгли три флага «Спартака», штраф 50 тысяч рублей. За выход Олича за пределы технической зоны клуб оштрафован на 10 тысяч рублей", — сказал Григорянц.

После 27 туров «Спартак» идет на третьем месте в чемпионате России с 50 очками, отставая от лидирующего «Зенита» на 8 очков. ЦСКА с 46 очками располагается на 6 строчке.

(Артем Бухаев)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры