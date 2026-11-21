Что сломалось в Винисиусе после проигранного «Золотого мяча»? Пока он не сдержал обещание

Теперь придется доказать, что он действительно нужен «Реалу».

«Я сделаю в десять раз больше, если понадобится. Они не готовы».

Такое сообщение Винисиус Жуниор опубликовал 28 октября 2024 года, когда узнал, что уступил Родри в борьбе за «Золотой мяч». Бразилец считался главным фаворитом, а «Реал» настолько опешил от решения, что бойкотировал церемонию. Винисиус не собирался сдаваться и обещал доказать всем, что достоин звания лучшего игрока мира, однако спустя два года стал играть только хуже.

В конце октября Cadena SER сравнила два периода его карьеры: с 28 октября 2022-го по 28 октября 2024-го и следующие два года. В первом случае Винисиус забил 47 мячей и отдал 33 голевые передачи в 92 матчах, во втором — 37 голов и 29 ассистов в 107 встречах. С дриблингом вообще беда: прежде бразилец шел в обводку в среднем восемь раз за матч, теперь — около четырех! Более того, в двух матчах Лиги чемпионов сезона-2026/27 подряд — с «Ромой» и «Лейпцигом» — Винисиус ни разу не попытался обыграть соперника. Что вообще происходит?

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор против полузащитника «Лейпцига» Амаду Хайдара. Фото Getty Images

Уже не тот Винисиус

Насколько сильно на бразильца повлияло поражение в голосовании 2024 года? После церемонии Карим Бензема рассказал в интервью El Chiringuito, что написал бывшему партнеру.

«Он был расстроен. Это нормально. Очень тяжело, когда все говорят, что ты выиграешь «Золотой мяч», а за несколько часов до церемонии выясняется, что награда достанется другому», — говорил француз.

Окружение Винисиуса тем временем сообщило Reuters, что футболист связывал поражение в том числе со своей борьбой против расизма. То есть воспринимал случившееся не только как спортивную неудачу, но и как несправедливое отношение к собственной общественной позиции. Впрочем, публично Винисиус старался не показывать разочарования. В марте 2025-го журналисты прямо спросили его, чувствует ли он себя обманутым.

«Нет, люди голосуют так, как считают нужным. Когда ты настолько близок к победе, конечно, начинаешь верить, что выиграешь. Но у меня еще будут возможности», — ответил бразилец.

Испанские журналисты, однако, все чаще связывали спад Винисиуса с изменением его положения в «Реале». Летом 2024-го в Мадрид приехал Килиан Мбаппе, и Винисиус перестал быть единственной суперзвездой команды. Француз постепенно перетягивал внимание на себя, а вокруг бразильца все чаще возникали разговоры о новом контракте, зарплате и интересе клубов из Саудовской Аравии. И да, это только теория, но осознание упущенной возможности могло повлиять на отношение Винисиуса к собственной карьере. По крайней мере, такие версии выдвигали в испанской прессе.

Правда, было бы неправильно утверждать, что именно проигранная гонка за «Золотой мяч» сломала бразильца. Еще в сентябре 2024 года, за полтора месяца до церемонии, многие писали о спаде Винисиуса. К тому же, по данным Opta, уже в сезоне-2023/24 он шел в обводку реже, чем годом ранее.

Но если игровые проблемы появились раньше, то за следующие два года к ним добавилось еще кое-что. Винисиус, еще недавно любимец трибун, все чаще слышал свист даже на родном «Бернабеу». Однажды бразилец открыто признался, насколько сильно это на него давит.

Вернуть уверенность

В январе 2026 года отношения Винисиуса с болельщиками «Реала» достигли критической точки. После очередного шквала свиста в матче с «Леванте» бразилец великолепно сыграл против «Монако» в Лиге чемпионов: забил гол, отдал две результативные передачи и был признан лучшим игроком встречи. Но гол он демонстративно отпраздновал не с трибунами, а с тренером Альваро Арбелоа, к которому побежал обниматься.

«Последние дни были очень тяжелыми для меня из-за свиста и всего, что обо мне говорят. Я постоянно нахожусь в центре внимания, но хочу, чтобы это происходило благодаря футболу, а не тому, что случается за пределами поля», — признался Винисиус.

Винисиус Жуниор. Фото Getty Images

В ноябре эту тему вновь поднял в эфире Cadena SER бывший партнер бразильца Лукас Васкес: «Сейчас его критикуют буквально за все. Я хорошо его знаю и думаю, что мало кто любит «Реал» так, как он. В последние четыре-пять лет Винисиус был одним из важнейших футболистов команды, но невозможно постоянно поддерживать одинаковый уровень. Жаль, что свист в адрес собственных игроков стал на «Бернабеу» нормой».

Сам Винисиус говорит и о физической подготовке. 16 ноября он признался, что после неудачного ЧМ-2026 в отпуске тренировался меньше, чем в предыдущие годы. По его словам, переговоры о продлении контракта и интерес других клубов только усилили давление. «Реал» объявил о продлении соглашения еще в августе. Бывшего футболиста «Реала» Альваро Бенито эти объяснения не убедили: «Сейчас 17 ноября. Винисиусу 26 лет, он физически одарен невероятно. За три недели такой футболист способен набрать отличную форму. Мне кажется, это отговорка. Думаю, проблема скорее в психологии, чем в физическом состоянии».

Предраг Миятович тоже считает, что бразильцу пора пересмотреть приоритеты: после завершения карьеры у него останется предостаточно времени для отдыха, а сейчас конкуренты не позволят расслабляться. Зато Антонио Рюдигер вступился за партнера в интервью The Athletic: «Я вижу человека, который упорно работает и делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Нам необходим Винисиус в его лучшей форме — как физической, так и психологической. Это очень важный для нас футболист».

На следующий день после признания, 17 ноября, Винисиус оформил первый хет-трик за сборную Бразилии в матче с Сингапуром. Тремя днями ранее он дважды забил Японии.

«Я вижу, что Винисиус гораздо счастливее, когда играет за сборную, чем когда выступает здесь», — отмечал Миятович в эфире Cadena SER.

Возможно, в этом и кроется часть ответа на вопрос, что произошло с Винисиусом. За два года он потерял статус главной звезды «Реала», столкнулся с недовольством собственной публики и перестал играть с прежней уверенностью. Но достаточно ли этого, чтобы объяснить весь спад? Едва ли.

Сейчас для Вини наступает один из ключевых моментов карьеры. «Реал» научился побеждать без него, Ян Диоманде стремительно прогрессирует, и в ближайшие недели бразильцу предстоит доказать, что он заслуживает места в старте. Если справится, можно будет говорить не только о возрождении, но и о перспективах когда-нибудь вновь побороться за «Золотой мяч». Если нет, пожалуй, останется признать, что пик Вини остался где-то там, в 2024-м.