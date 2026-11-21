Что сломалось в Винисиусе после проигранного «Золотого мяча»? Пока он не сдержал обещание
«Я сделаю в десять раз больше, если понадобится. Они не готовы».
Такое сообщение Винисиус Жуниор опубликовал 28 октября 2024 года, когда узнал, что уступил Родри в борьбе за «Золотой мяч». Бразилец считался главным фаворитом, а «Реал» настолько опешил от решения, что бойкотировал церемонию. Винисиус не собирался сдаваться и обещал доказать всем, что достоин звания лучшего игрока мира, однако спустя два года стал играть только хуже.
В конце октября Cadena SER сравнила два периода его карьеры: с 28 октября 2022-го по 28 октября 2024-го и следующие два года. В первом случае Винисиус забил 47 мячей и отдал 33 голевые передачи в 92 матчах, во втором — 37 голов и 29 ассистов в 107 встречах. С дриблингом вообще беда: прежде бразилец шел в обводку в среднем восемь раз за матч, теперь — около четырех! Более того, в двух матчах Лиги чемпионов сезона-2026/27 подряд — с «Ромой» и «Лейпцигом» — Винисиус ни разу не попытался обыграть соперника. Что вообще происходит?
Уже не тот Винисиус
Насколько сильно на бразильца повлияло поражение в голосовании 2024 года? После церемонии Карим Бензема рассказал в интервью El Chiringuito, что написал бывшему партнеру.
«Он был расстроен. Это нормально. Очень тяжело, когда все говорят, что ты выиграешь «Золотой мяч», а за несколько часов до церемонии выясняется, что награда достанется другому», — говорил француз.
Окружение Винисиуса тем временем сообщило Reuters, что футболист связывал поражение в том числе со своей борьбой против расизма. То есть воспринимал случившееся не только как спортивную неудачу, но и как несправедливое отношение к собственной общественной позиции. Впрочем, публично Винисиус старался не показывать разочарования. В марте 2025-го журналисты прямо спросили его, чувствует ли он себя обманутым.
«Нет, люди голосуют так, как считают нужным. Когда ты настолько близок к победе, конечно, начинаешь верить, что выиграешь. Но у меня еще будут возможности», — ответил бразилец.
Испанские журналисты, однако, все чаще связывали спад Винисиуса с изменением его положения в «Реале». Летом 2024-го в Мадрид приехал Килиан Мбаппе, и Винисиус перестал быть единственной суперзвездой команды. Француз постепенно перетягивал внимание на себя, а вокруг бразильца все чаще возникали разговоры о новом контракте, зарплате и интересе клубов из Саудовской Аравии. И да, это только теория, но осознание упущенной возможности могло повлиять на отношение Винисиуса к собственной карьере. По крайней мере, такие версии выдвигали в испанской прессе.
Правда, было бы неправильно утверждать, что именно проигранная гонка за «Золотой мяч» сломала бразильца. Еще в сентябре 2024 года, за полтора месяца до церемонии, многие писали о спаде Винисиуса. К тому же, по данным Opta, уже в сезоне-2023/24 он шел в обводку реже, чем годом ранее.
Но если игровые проблемы появились раньше, то за следующие два года к ним добавилось еще кое-что. Винисиус, еще недавно любимец трибун, все чаще слышал свист даже на родном «Бернабеу». Однажды бразилец открыто признался, насколько сильно это на него давит.
Вернуть уверенность
В январе 2026 года отношения Винисиуса с болельщиками «Реала» достигли критической точки. После очередного шквала свиста в матче с «Леванте» бразилец великолепно сыграл против «Монако» в Лиге чемпионов: забил гол, отдал две результативные передачи и был признан лучшим игроком встречи. Но гол он демонстративно отпраздновал не с трибунами, а с тренером Альваро Арбелоа, к которому побежал обниматься.
«Последние дни были очень тяжелыми для меня из-за свиста и всего, что обо мне говорят. Я постоянно нахожусь в центре внимания, но хочу, чтобы это происходило благодаря футболу, а не тому, что случается за пределами поля», — признался Винисиус.
В ноябре эту тему вновь поднял в эфире Cadena SER бывший партнер бразильца Лукас Васкес: «Сейчас его критикуют буквально за все. Я хорошо его знаю и думаю, что мало кто любит «Реал» так, как он. В последние четыре-пять лет Винисиус был одним из важнейших футболистов команды, но невозможно постоянно поддерживать одинаковый уровень. Жаль, что свист в адрес собственных игроков стал на «Бернабеу» нормой».
Сам Винисиус говорит и о физической подготовке. 16 ноября он признался, что после неудачного ЧМ-2026 в отпуске тренировался меньше, чем в предыдущие годы. По его словам, переговоры о продлении контракта и интерес других клубов только усилили давление. «Реал» объявил о продлении соглашения еще в августе. Бывшего футболиста «Реала» Альваро Бенито эти объяснения не убедили: «Сейчас 17 ноября. Винисиусу 26 лет, он физически одарен невероятно. За три недели такой футболист способен набрать отличную форму. Мне кажется, это отговорка. Думаю, проблема скорее в психологии, чем в физическом состоянии».
Предраг Миятович тоже считает, что бразильцу пора пересмотреть приоритеты: после завершения карьеры у него останется предостаточно времени для отдыха, а сейчас конкуренты не позволят расслабляться. Зато Антонио Рюдигер вступился за партнера в интервью The Athletic: «Я вижу человека, который упорно работает и делает все возможное, чтобы исправить ситуацию. Нам необходим Винисиус в его лучшей форме — как физической, так и психологической. Это очень важный для нас футболист».
На следующий день после признания, 17 ноября, Винисиус оформил первый хет-трик за сборную Бразилии в матче с Сингапуром. Тремя днями ранее он дважды забил Японии.
«Я вижу, что Винисиус гораздо счастливее, когда играет за сборную, чем когда выступает здесь», — отмечал Миятович в эфире Cadena SER.
Возможно, в этом и кроется часть ответа на вопрос, что произошло с Винисиусом. За два года он потерял статус главной звезды «Реала», столкнулся с недовольством собственной публики и перестал играть с прежней уверенностью. Но достаточно ли этого, чтобы объяснить весь спад? Едва ли.
Сейчас для Вини наступает один из ключевых моментов карьеры. «Реал» научился побеждать без него, Ян Диоманде стремительно прогрессирует, и в ближайшие недели бразильцу предстоит доказать, что он заслуживает места в старте. Если справится, можно будет говорить не только о возрождении, но и о перспективах когда-нибудь вновь побороться за «Золотой мяч». Если нет, пожалуй, останется признать, что пик Вини остался где-то там, в 2024-м.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|12
|0
|1
|51-15
|36
|
2
|Реал
|13
|11
|0
|2
|33-11
|33
|
3
|Атлетико
|13
|10
|1
|2
|26-10
|31
|
4
|Бетис
|13
|8
|3
|2
|21-16
|27
|
5
|Реал Сосьедад
|13
|7
|1
|5
|23-23
|22
|
6
|Севилья
|13
|5
|4
|4
|18-20
|19
|
7
|Расинг
|13
|5
|2
|6
|20-32
|17
|
8
|Атлетик
|12
|4
|4
|4
|15-12
|16
|
9
|Алавес
|13
|4
|4
|5
|18-18
|16
|
10
|Вильярреал
|13
|4
|3
|6
|19-18
|15
|
11
|Эспаньол
|13
|4
|3
|6
|14-14
|15
|
12
|Депортиво
|13
|3
|6
|4
|16-17
|15
|
13
|Осасуна
|13
|4
|3
|6
|13-23
|15
|
14
|Сельта
|13
|2
|7
|4
|11-12
|13
|
15
|Леванте
|13
|2
|6
|5
|17-22
|12
|
16
|Р. Вальекано
|12
|3
|3
|6
|15-22
|12
|
17
|Валенсия
|13
|3
|3
|7
|9-20
|12
|
18
|Хетафе
|13
|3
|3
|7
|8-21
|12
|
19
|Эльче
|13
|2
|5
|6
|15-21
|11
|
20
|Малага
|13
|0
|5
|8
|9-24
|5
|27.11
|23:00
|Леванте – Расинг
|- : -
|28.11
|16:00
|Бетис – Р. Вальекано
|- : -
|28.11
|18:15
|Малага – Атлетик
|- : -
|28.11
|20:30
|Эльче – Атлетико
|- : -
|28.11
|23:00
|Реал – Алавес
|- : -
|29.11
|16:00
|Валенсия – Осасуна
|- : -
|29.11
|18:15
|Депортиво – Барселона
|- : -
|29.11
|20:30
|Сельта – Вильярреал
|- : -
|29.11
|23:00
|Реал Сосьедад – Севилья
|- : -
|30.11
|23:00
|Эспаньол – Хетафе
|- : -
|Г
|
|
Рафинья
Барселона
|15
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|13
|
|
Яссир Забири
Расинг
|11
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Фермин Лопес
Барселона
|5
|
|
Хави Эрнандес
Эспаньол
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Джене Даконам
Хетафе
|11
|2
|4
|
|
Марио Мартин
Хетафе
|8
|1
|3
|
|
Лоренцо Аматуччи
Депортиво
|10
|1
|4
Судейство