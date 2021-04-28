КДК оштрафовал «Зенит» на 50 тысяч рублей по итогам матча с «Ротором»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал суммы штрафов для команд по итогам 27-го тура Тинькофф РПЛ.

50 тысяч рублей заплатят «Ротор» и «Зенит» за нарушения зрителями требований санитарного регламента. Волгоградский клуб также оштрафован на 20 тысяч за нарушение коммерческого регламента.

«Динамо», «Химки», «Тамбов» и «Локомотив» также получили штраф 50 тысяч рублей за нарушения болельщиками социальной дистанции.

«Рубин» получил штраф на 50 тысяч рублей за нарушение социального регламента. Главный тренер клуба Слуцкий наказан на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Наставник «Урала» Юрий Матвеев оштрафован на 20000 рублей за санитарный регламент. Главный тренер «Ахмата» Талалаев получил штраф 10000 рублей за выход за пределы технической зоны.