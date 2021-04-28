Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

КДК оштрафовал «Зенит» на 50 тысяч рублей по итогам матча с «Ротором»

14:55
Теги:

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц назвал суммы штрафов для команд по итогам 27-го тура Тинькофф РПЛ.

50 тысяч рублей заплатят «Ротор» и «Зенит» за нарушения зрителями требований санитарного регламента. Волгоградский клуб также оштрафован на 20 тысяч за нарушение коммерческого регламента.

«Динамо», «Химки», «Тамбов» и «Локомотив» также получили штраф 50 тысяч рублей за нарушения болельщиками социальной дистанции.

«Рубин» получил штраф на 50 тысяч рублей за нарушение социального регламента. Главный тренер клуба Слуцкий наказан на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Наставник «Урала» Юрий Матвеев оштрафован на 20000 рублей за санитарный регламент. Главный тренер «Ахмата» Талалаев получил штраф 10000 рублей за выход за пределы технической зоны.

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 7188
Все опросы
Когда «Зенит» оформит победу в чемпионате?
Голосовать Обсудить опрос

Читайте также

В финале мы ждали огня, а получили извержение вулкана! ЦСКА спасся за доли секунды, но пропустил в овертайме
РФС признал ошибку Кукуяна и Карасева в дерби «Спартак» — ЦСКА. Теперь некому судить золотой матч РПЛ
Тутберидзе против Москвиной! В парном катании афиша теперь не хуже женской одиночки
Российская шашистка рассказала про снятие флага РФ во время ее матча на ЧМ в Польше

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 27-й тур. Дерби «Спартак» — ЦСКА и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры