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Хусаинов считает назначение Карасева на матч «Зенит» — «Локомотив» правильным решением

14:49
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Сергей Карасев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший российский судья Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Сергея Карасева на матч «Зенит» — «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ.

«Что касается матча «Спартак» — ЦСКА и удаления Ахметова, то судил матч не Карасев, а Павел Кукуян. Поэтому сомнений в назначении Карасева нет. Вообще из арбитров Евро-2020 и с точки зрения судейского комитета ФИФА, арбитр этой категории, под которую попадает Сергей Карасев, имеет полное право судить все матчи в национальном чемпионате без ограничений. Его квалификация соответствует любому матчу. Это лучшее судейское решение, что только есть. Никаких сомнений в назначении Карасева на матч «Зенит» — «Локомотив» — нет», — рассказал Хусаинов «СЭ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 2 мая в 19:00 по московскому времени. «Зенит» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 52 очками располагается на втором месте.

(Ангелина Коляда)

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 28-й тур. Зенит — Локомотив, Краснодар — Сочи и другие матчи — расписание и результаты, новости и обзоры