Бывший российский судья Сергей Хусаинов прокомментировал назначение Сергея Карасева на матч «Зенит» — «Локомотив» в 28-м туре Тинькофф РПЛ.

«Что касается матча «Спартак» — ЦСКА и удаления Ахметова, то судил матч не Карасев, а Павел Кукуян. Поэтому сомнений в назначении Карасева нет. Вообще из арбитров Евро-2020 и с точки зрения судейского комитета ФИФА, арбитр этой категории, под которую попадает Сергей Карасев, имеет полное право судить все матчи в национальном чемпионате без ограничений. Его квалификация соответствует любому матчу. Это лучшее судейское решение, что только есть. Никаких сомнений в назначении Карасева на матч «Зенит» — «Локомотив» — нет», — рассказал Хусаинов «СЭ».

Матч «Зенит» — «Локомотив» пройдет 2 мая в 19:00 по московскому времени. «Зенит» с 58 очками занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 52 очками располагается на втором месте.

(Ангелина Коляда)