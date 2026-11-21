Слуцкий назвал Селюка, Мостового и Бубнова «тремя фриками российского футбола»

Бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий в интервью Sport24 рассказал о своем отношении к футбольному агенту Дмитрию Селюку, бывшему полузащитнику «Сельты» и сборной России Александру Мостовому, а также чемпиону СССР в составе «Спартака» и «Динамо» Александру Бубнову.

«На хейт со стороны Селюка, Мостового и Бубнова реагирую с улыбкой. Мне очень нравится, когда у них подгорает.

К Мостовому и Бубнову отношусь как к футбольным фрикам — не могу их всерьез воспринимать. Когда Бубнов говорит: «Слуцкому последнее предупреждение», понимаю, что он в одной палате с Рэмбо и Терминатором, а в соседней Д'Артаньян и три мушкетера. Меня могут и шпагой заколоть, и бластером пробить. Для меня это фрики, которые несут вещи, к которым нельзя серьезно относиться», — сказал Слуцкий.

Сейчас 55-летний Слуцкий — безработный. В августе он покинул пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».