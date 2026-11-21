Сенсация в Казани! «Рубин» разбил «Зенит», а Соболев и Глушенков ушли с поля без голов
Во время паузы «Зенит» не терял времени: провел товарищеский матч с «Трабзонспором» и разобрался с гостями из Турции со счетом 3:0. Но переоценивать эту победу никто и не думал: соперник прилетел в Россию без многих лидеров и выставил преимущественно молодежный состав. Зато Вендел и Дивеев получили игровую практику после повреждений. На фоне разговоров о невызове в сборную Соболев отметился голом, а Глушенков — ассистом.
Последняя официальная встреча сине-бело-голубых оставила куда больше вопросов. В 14-м туре «Зенит» дважды выходил вперед против «Ростова», но довольствовался лишь ничьей — 2:2. Петербуржцы сохранили первое место, но следующая осечка могла стоить им лидерства.
«Рубин» же подходил к игре на подъеме. После отставки Франка Артиги команду возглавил Олег Кузьмин, и при нем она одержала две победы кряду в РПЛ — над «Факелом» и «Локомотивом» с одинаковым счетом 1:0. Встреча с действующим чемпионом была серьезной проверкой для Кузьмина, который все еще значится исполняющим обязанности главного тренера.
Первый тайм — настоящий кошмар для «Зенита»
Перед стартовым свистком многие обратили внимание, что поле на стадионе в Казани выглядит не лучшим образом. Спросили об этом и тренеров команд.
«Посмотрим, насколько он [газон] позволит играть в какой-то футбол», — отметил Сергей Семак в эфире «Матч ТВ».
Футболисты находились в одинаковых условиях, но «Рубину» было чуть легче — хозяева с самого начала матча чаще оборонялись. А вот атаки «Зенита» раз за разом захлебывались: мяч катился медленно, дробил, и создавать опасные моменты было трудно.
Ближе к середине тайма казанцы адаптировались к непростым условиям. И один из их редких контратакующих выпадов завершился назначением пенальти в ворота Москвичева: Бабаев ворвался в штрафную по левому флангу, обыграл Дивеева, который зацепил ногу Ульви и нарушил правила. Сальседо не смог реализовать 11-метровый: голкипер «Зенита» угадал угол и отразил удар. Мяч заметался во вратарской, и на добивании расторопнее всех оказался Бабаев.
А через пару минут петербуржцы пропустили еще раз. Самошников далеко вбросил мяч из аута, а Вуячич переправил его головой в дальний угол — 2:0 в пользу «Рубина». Такого сюжетного поворота вряд ли кто-то ожидал!
После двух пропущенных голов «Зенит» забрал игру под свой контроль и пытался сократить отставание. Самым активным был Глушенков — Максим несколько раз пробил издали и однажды очень мощно зарядил в створ, но Ставер отбил.
В раздевалку казанцы ушли в прекрасном настроении — их план успешно выполнялся.
Камбэк не удался
После перерыва Семак произвел одну замену: вместо Дивеева вышел Вега, а на позицию центрального защитника переместился Алип. Изменения были ожидаемыми — зенитовская оборона в первом тайме сыграла откровенно неудачно, да и левый фланг нуждался в оживлении.
Гости сразу пошли вперед и довольно быстро сократили отставание. Забить удалось после стандарта: Педро навесил с углового, а Луис Энрике выпрыгнул и отправил мяч головой в сетку.
Затем несколько моментов возникло у Глушенкова. Сначала Максим пробил из опасной зоны выше створа, а потом получил классную передачу от Веги и покатил рядом со штангой.
У ворот Ставера регулярно возникало напряжение. Кузьмину пришлось реагировать сразу тройной заменой.
И когда возникло ощущение, что счет скоро станет 2:2, «Рубин» забил третий. И снова все произошло неожиданно: Шабанхаджай вошел в штрафную и зарядил в ближний угол. Москвичев отбил мяч к лицевой линии, но Дардан успел его догнать и отдал ассист на Ходжу, который закатил в пустые ворота.
Времени у «Зенита» оставалось все меньше, да и казанцы поймали кураж. Семак пытался изменить ситуацию и провел еще несколько замен. Вместо Соболева, который практически не был заметен, вышел Аугусто. Александр покидал поле в плохом настроении и что-то выговаривал. Правда, было непонятно, кому — самому себе или тренерскому штабу.
В концовке «Рубин» мог довести дело до крупной победы. Но судьи отменили гол Вуячича из-за офсайда. А позднее Москвичева спасла перекладина.
«Зенит» получил серьезную оплеуху, потерпев четвертое поражение в нынешнем сезоне РПЛ — 1:3. Впереди у команды Сергея Семака кубковая встреча с «Крыльями Советов», а затем принципиальный матч чемпионата на выезде с ЦСКА.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|0 : 2
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|0 : 2
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|3 : 1
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|10
|
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3