Сенсация в Казани! «Рубин» разбил «Зенит», а Соболев и Глушенков ушли с поля без голов

Петербуржцы потерпели четвертое поражение в чемпионате.

Чемпионат России. Премьер-лига. 15-й тур.

21 ноября, 17:30. Ак Барс Арена (Казань)

Во время паузы «Зенит» не терял времени: провел товарищеский матч с «Трабзонспором» и разобрался с гостями из Турции со счетом 3:0. Но переоценивать эту победу никто и не думал: соперник прилетел в Россию без многих лидеров и выставил преимущественно молодежный состав. Зато Вендел и Дивеев получили игровую практику после повреждений. На фоне разговоров о невызове в сборную Соболев отметился голом, а Глушенков — ассистом.

Последняя официальная встреча сине-бело-голубых оставила куда больше вопросов. В 14-м туре «Зенит» дважды выходил вперед против «Ростова», но довольствовался лишь ничьей — 2:2. Петербуржцы сохранили первое место, но следующая осечка могла стоить им лидерства.

«Рубин» же подходил к игре на подъеме. После отставки Франка Артиги команду возглавил Олег Кузьмин, и при нем она одержала две победы кряду в РПЛ — над «Факелом» и «Локомотивом» с одинаковым счетом 1:0. Встреча с действующим чемпионом была серьезной проверкой для Кузьмина, который все еще значится исполняющим обязанности главного тренера.

Первый тайм — настоящий кошмар для «Зенита»

Перед стартовым свистком многие обратили внимание, что поле на стадионе в Казани выглядит не лучшим образом. Спросили об этом и тренеров команд.

«Посмотрим, насколько он [газон] позволит играть в какой-то футбол», — отметил Сергей Семак в эфире «Матч ТВ».

Футболисты находились в одинаковых условиях, но «Рубину» было чуть легче — хозяева с самого начала матча чаще оборонялись. А вот атаки «Зенита» раз за разом захлебывались: мяч катился медленно, дробил, и создавать опасные моменты было трудно.

Ближе к середине тайма казанцы адаптировались к непростым условиям. И один из их редких контратакующих выпадов завершился назначением пенальти в ворота Москвичева: Бабаев ворвался в штрафную по левому флангу, обыграл Дивеева, который зацепил ногу Ульви и нарушил правила. Сальседо не смог реализовать 11-метровый: голкипер «Зенита» угадал угол и отразил удар. Мяч заметался во вратарской, и на добивании расторопнее всех оказался Бабаев.

А через пару минут петербуржцы пропустили еще раз. Самошников далеко вбросил мяч из аута, а Вуячич переправил его головой в дальний угол — 2:0 в пользу «Рубина». Такого сюжетного поворота вряд ли кто-то ожидал!

После двух пропущенных голов «Зенит» забрал игру под свой контроль и пытался сократить отставание. Самым активным был Глушенков — Максим несколько раз пробил издали и однажды очень мощно зарядил в створ, но Ставер отбил.

В раздевалку казанцы ушли в прекрасном настроении — их план успешно выполнялся.

Камбэк не удался

После перерыва Семак произвел одну замену: вместо Дивеева вышел Вега, а на позицию центрального защитника переместился Алип. Изменения были ожидаемыми — зенитовская оборона в первом тайме сыграла откровенно неудачно, да и левый фланг нуждался в оживлении.

Гости сразу пошли вперед и довольно быстро сократили отставание. Забить удалось после стандарта: Педро навесил с углового, а Луис Энрике выпрыгнул и отправил мяч головой в сетку.

Затем несколько моментов возникло у Глушенкова. Сначала Максим пробил из опасной зоны выше створа, а потом получил классную передачу от Веги и покатил рядом со штангой.

У ворот Ставера регулярно возникало напряжение. Кузьмину пришлось реагировать сразу тройной заменой.

И когда возникло ощущение, что счет скоро станет 2:2, «Рубин» забил третий. И снова все произошло неожиданно: Шабанхаджай вошел в штрафную и зарядил в ближний угол. Москвичев отбил мяч к лицевой линии, но Дардан успел его догнать и отдал ассист на Ходжу, который закатил в пустые ворота.

Времени у «Зенита» оставалось все меньше, да и казанцы поймали кураж. Семак пытался изменить ситуацию и провел еще несколько замен. Вместо Соболева, который практически не был заметен, вышел Аугусто. Александр покидал поле в плохом настроении и что-то выговаривал. Правда, было непонятно, кому — самому себе или тренерскому штабу.

В концовке «Рубин» мог довести дело до крупной победы. Но судьи отменили гол Вуячича из-за офсайда. А позднее Москвичева спасла перекладина.

«Зенит» получил серьезную оплеуху, потерпев четвертое поражение в нынешнем сезоне РПЛ — 1:3. Впереди у команды Сергея Семака кубковая встреча с «Крыльями Советов», а затем принципиальный матч чемпионата на выезде с ЦСКА.

Наслаждайся спортом вместе с первым букмекером — регистрируйся в FONBET и получи бездепозитный фрибет до 15 000 рублей

В следующем туре «Зенит» ждет выезд к ЦСКА. На победу петербуржцев в букмекерской компании FONBET можно поставить с коэффициентом 2.18, ничья котируется за 3.65, успех армейцев — за 3.15.