КДК не стал отменять красную карточку футболиста «Нижнего Новгорода» Кечкеша

КДК РФС не стал отменять красную карточку защитника «Нижнего Новгорода» Кечкеша

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что комитет не стал отменять красную карточку защитника «Нижнего Новгорода» Акоша Кечкеша, полученную в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Красную карточку Кечкешу мы не отменили, — заявил Григорьянц. — ЭСК сказала, что удаления правильное. КДК не применял дополнительных санкций. Дисквалификация на один матч остается в силе».

Также председатель КДК РФС сообщил, что игроки ЦСКА Юсуф Языджи и Хорхе Карраскаль оштрафованы на 20 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента.

При этом московский клуб оштрафован на 80 тысяч рублей за скандирование оскорбительных выражений болельщиками.