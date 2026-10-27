Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Уведомления
Главная
Футбол
Зарубежные
Унаи Симон — лучший вратарь на премии Золотого мяча 2026: Симон обошел Давида Райю и Матвея Сафонова, реакция

«Райю обокрали, он творил чудеса». Победа Симона — самое спорное решение на церемонии вручения «Золотого мяча»?

Максим Слекишин
корреспондент
Унаи Симон.
Фото Global Look Press
Испанский вратарь получил трофей, который ранее носил имя Льва Яшина.

Голкипер сборной Испании и «Атлетика» из Бильбао Унаи Симон стал лучшим вратарем сезона-2025/26 по версии журнала France Football. 29-летний футболист опередил в голосовании партнера по национальной команде Давида Райю и получил ценный трофей на церемонии вручения «Золотого мяча» в Лондоне. Россиянин из «ПСЖ» Матвей Сафонов занял четвертое место в рейтинге. Результаты вызвали споры.

Успех на ЧМ — важнее всего

Унаи поднялся на сцену и произнес эмоциональную речь, в которой почти не говорил о собственных достижениях. Вместо этого он поблагодарил людей, помогавших ему на протяжении карьеры: семью, друзей детства, тренеров, а также партнеров по сборной и «Атлетику».

Особое место в выступлении заняли воспоминания о покойном наставнике академии клуба из Бильбао Кольдо Асуа. По словам Симона, тот научил его ценить не только победы и индивидуальные награды.

«Из-за него я стал понимать футбол по-другому. Гораздо важнее то наследие, которое ты оставляешь после себя», — сказал вратарь.

Унаи также признался в любви к «Атлетику», благодаря которому достиг нынешних высот.

В Бильбао успех своего воспитанника встретили с особой гордостью. Клуб напомнил: когда Симон в последний раз продлевал контракт, он говорил о желании стать лучшим вратарем мира, продолжая выступать за родную команду. Теперь эта цель достигнута.

Хотя главный аргумент в пользу испанца, конечно же, — выступление со сборной на чемпионате мира-2026. Унаи выиграл турнир, пропустив всего один гол в восьми матчах. Семь встреч он провел на ноль, а его серия без пропущенных мячей достигла рекордных 650 минут.

Главный тренер «Атлетика» Эдин Терзич заявил: «Могут быть вратари уровня Симона, но нет никого выше». А легендарный Петер Шмейхель, вручавший трофей, отметил, что победа Унаи не стала неожиданностью.

Харри Кейн.Кейн сделал то, что не смогли Рибери, Нойер и Левандовски. У «Баварии» не было «Золотого мяча» целых 45 лет

Впрочем, единодушия в оценках не было. Многие журналисты и болельщики считали главным фаворитом Давида Райю из «Арсенала». В минувшем сезоне испанец выиграл АПЛ, проведя 19 сухих матчей, а также дошел с лондонцами до финала Лиги чемпионов. Однако этого не хватило для победы в голосовании France Football — он стал вторым.

Еще до церемонии известный инсайдер Фабрицио Романо в интервью «Окко» назвал лучшим голкипером именно Давида, отметив его вклад в долгожданное чемпионство «канониров». Болельщики в соцсетях раскритиковали итоги, посчитав, что жюри переоценило выступление Симона.

«Райю обокрали. Мне все равно, что он играет за «Арсенал», — весь прошлый сезон он творил чудеса», — написал один из пользователей.

«Что еще должен сделать Давид, чтобы получить награду? Он отразил пенальти в финале Лиги чемпионов и выиграл АПЛ», — возмутился другой.

Был и такой комментарий: «Чемпионат мира не должен так сильно влиять на голосование. Это всего семь-восемь матчей. Райя был великолепен весь сезон и заслужил победу больше, чем Симон».

Сам Райя отреагировал спокойно: после объявления победителя он обнял партнера по национальной команде.

Матвей Сафонов.
Фото Getty Images

«Гордимся, Мотя»

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов занял четвертое место, пропустив вперед двух испанцев и бельгийца Тибо Куртуа. Для 27-летнего россиянина это первая номинация на престижный трофей. В сезоне-2025/26 он закрепился в основе «ПСЖ» и помог парижанам завоевать пять титулов: Лигу чемпионов, чемпионат Франции, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и национальный Суперкубок.

Клуб положительно оценил результат Сафонова и назвал четвертое место своего голкипера заслуженным. Матвей в списке претендентов опередил чемпиона мира-2022 Эмилиано Мартинеса, а также Жоана Гарсию, Яссина Буну, Грегора Кобеля и других.

В сборной России опубликовали пост о Матвее с подписью: «Гордимся, Мотя».

Болельщики тем временем активно поздравляют футболиста в соцсетях, а бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев отметил: «Думал, что россиянин может претендовать на второе место».

«У Матвея большие возможности впереди. Он два раза подряд выиграл Лигу чемпионов, показав свой класс. Если и дальше будет так себя проявлять, то, несомненно, получит награду лучшему вратарю мира», — сказал Газзаев «СЭ».

Роналдо и&nbsp;Харри Кейн (справа).Кейн — победитель, Сафонов — четвертый среди вратарей, Ямаль опять лучший молодой. Итоги «Золотого мяча — 2026»

Но самую эмоциональную реакцию на его достижение продемонстрировала супруга вратаря Марина Кондратюк. В своем блоге она рассказала, каких усилий потребовали достижения мужа, и добавила: «Люди годами работают ради того, чтобы однажды услышать свое имя среди лучших в мире. Сегодня среди этих имен — твое. Бесконечно горжусь тем, что ты к этому пришел своим трудом, упорством и верой в свое дело... И я уверена: придет день, когда ты обязательно станешь первым».

Сам Сафонов церемонию в Лондоне пропустил. Когда в театре «Палладиум» вручали индивидуальные призы, россиянин защищал ворота «ПСЖ» в матче восьмого тура чемпионата Франции против «Лиона». Парижане победили со счетом 2:0, а Матвей совершил пять сейвов.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Матвей Сафонов
Унаи Симон
Читайте также
«Не общаюсь с отцом и никогда не буду». Трусова — о семейном конфликте, травмах, материнстве и Олимпиаде
Европа с Гашеком в панике готовит шантаж, Украину могут снять с ЧМ ради России. Что произошло после решения CAS вернуть наш хоккей
«Игре будет не хватать его». Овечкин продолжает прощальный тур и остается рядом с двумя крутыми рекордами
Популярное видео
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Арсенал»: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Спартак»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Динамо»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Родина»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
ЦСКА обыграл «Спартак», «Зенит» победил «Динамо» Мх: видео
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Урал»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Ленинградец»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Велес»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Акрон» обыграл «Динамо», ничья «Краснодара» и «Балтики»: видео
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Сочи»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: «Золотой мяч» 2026 — лучшие футболист, вратарь, тренер сезона: Кейн обошел Мбаппе и Ямаля, Сафонов без приза
Мбаппе был в шаге от «Золотого мяча». Опубликованы полные результаты голосования
Сафонову не хватило 10 баллов до тройки в голосовании за «Трофей Яшина»
Кейн опередил Мбаппе на 28 баллов в борьбе за «Золотой мяч» — 2026
Флик — о третьем месте Ямаля в голосовании за «Золотой мяч»: «Очень горжусь Ламином»
Тренер «Боруссии» Ковач назвал Кейна сенсационным игроком перед матчем с «Баварией»
Кейн намерен отблагодарить партнеров по «Баварии» и сборной Англии за «Золотой мяч»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Кейн сделал то, что не смогли Рибери, Нойер и Левандовски. У «Баварии» не было «Золотого мяча» целых 45 лет

Кейн заслужил «Золотой мяч», но вошел бы он в пятерку лучших 20 лет назад? Футбол остался без мировых звезд
Новости
RSS RSS
Все новости