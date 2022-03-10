Главный тренер «Спартака» Ваноли оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Ваноли оштрафован за опоздание на пресс-конференцию на 20 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. — Также Ваноли оштрафован за выход из технической зоны на 20 тысяч рублей».

Также председатель КДК РФС сообщил, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны во встрече со «Спартаком».

При этом «Динамо» оштрафовано на 10 тысяч рублей за пиротехнику, и на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.