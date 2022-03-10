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Ваноли оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо», Шварц — на 30 тысяч

Главный тренер «Спартака» Ваноли оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча с «Динамо»
Владимир Пушкарев
Корреспондент

Председатель контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли оштрафован на 40 тысяч рублей по итогам матча 20-го тура Тинькофф РПЛ с «Динамо» (2:0).

«Ваноли оштрафован за опоздание на пресс-конференцию на 20 тысяч рублей, — сообщил Григорьянц. — Также Ваноли оштрафован за выход из технической зоны на 20 тысяч рублей».

Также председатель КДК РФС сообщил, что главный тренер «Динамо» Сандро Шварц оштрафован на 30 тысяч рублей за выход из технической зоны во встрече со «Спартаком».

При этом «Динамо» оштрафовано на 10 тысяч рублей за пиротехнику, и на 30 тысяч рублей за скандирование болельщиками ненормативной лексики.

Футбол
РПЛ
РФС
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Паоло Ваноли
Сандро Шварц
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

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Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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