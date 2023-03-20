КДК РФС не получал протест от «Торпедо» по итогам игры с «Нижний Новгородом»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц прокомментировал «СЭ» участие полузащитника «Пари НН» Ярослава Михайлова в матче 20-го тура чемпионата России против «Торпедо» (1:1).

«Нам не поступал протест от «Торпедо». Пока его нет, то нам нечего рассматривать. Ждем его, если он будет», — сказал Григорьянц «СЭ».

Михайлов не имел права выходить на поле в матче 20-го тура чемпионата России с «Торпедо».

19-летний хавбек выступает за «Пари НН» с осени 2022 года.

В текущем сезоне он сыграл за нижегородцев 27 матчей во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи.