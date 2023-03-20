Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:26

Мелкадзе приглашен на заседание КДК РФС

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Георгий Мелкадзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», какие эпизоды комитет будет рассматривать на ближайшем заседании.

«По матчам РПЛ на заседании КДК будут рассмотрены следующие вопросы. Выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Лички, главного тренера «Факела» Пятибратова, тренера «Сочи» Кириченко, главного тренера «Ахмата» Ташуева. Рассмотрим нецензурную брань в адрес главного тренера со стороны главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко. Так же рассмотрим удаление игрока «Химок» Бикела. Будет рассмотрено неподобающее поведение «Ахмата» и «Сочи». Рассмотрим оскорбительный жест со стороны игрока «Сочи» Георгия Мелкадзе. Он также вызван на заседание КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 80-й и 81-й минутах матча «Факел» — «Сочи» Мелкадзе сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решением судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.

Георгий Мелкадзе
РФС
ФК Сочи
Артур Григорьянц
8
4
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова и Медведева остались без призов. Кто победил на турнире по шоу-программам?
Турнир шоу-программ — это точно успех. Но есть несколько «но»
Путин провел совещание в командном пункте СВО в Ростове-на-Дону
The Hill назвала визит Си Цзиньпина в Москву вызовом Западу
Япония выразила протест КНДР в связи с запуском баллистической ракеты
Во Франции назвали причину угрозы ареста Трампа
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 20-й тур: ЦСКА — «Зенит», «Локомотив» — «Краснодар» и другие матчи
Канчельскис сравнил «Химки» с «Палермо»: «Хотят побить рекорд и поменять 8 тренеров за сезон»
Деменко оценил победу ЦСКА над «Зенитом»
Угаров: «Как только у «Зенита» неудачи, так сразу же начинают искать подводные камни»
Гаджиев — об участии дисквалифицированного Михайлова в матче с «Торпедо»: «Однозначно это халатность»
«Дзюба здорово влияет на раздевалку «Локо». Забьет не меньше восьми голов»
Первый тренер Чалова: «Карпин может вызвать Федора в сборную. В матче с «Зенитом» он сделал целую историю»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

КДК РФС не получал протест от «Торпедо» по итогам игры с «Нижний Новгородом»

Мостовой: «Никогда не разделял восторга, который приписывали Абаскалю за то, что у него играют преимущественно россияне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 15 3 2 53-10 48
2
 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 5 10 24-35 20
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 1 5 14 10-34 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
1.04 14:00
Динамо – Сочи
 - : -
1.04 14:00
Пари НН – Локомотив
 - : -
1.04 16:30
Спартак – Ахмат
 - : -
1.04 19:00
Зенит – Урал
 - : -
2.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
2.04 14:00
Химки – Краснодар
 - : -
2.04 16:30
Факел – ЦСКА
 - : -
2.04 19:00
Ростов – Торпедо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 16
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 16
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 10 1 1
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 8 1 4
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 18 1 4
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости