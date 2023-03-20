Мелкадзе приглашен на заседание КДК РФС

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ», какие эпизоды комитет будет рассматривать на ближайшем заседании.

«По матчам РПЛ на заседании КДК будут рассмотрены следующие вопросы. Выход за пределы технической зоны главного тренера «Оренбурга» Лички, главного тренера «Факела» Пятибратова, тренера «Сочи» Кириченко, главного тренера «Ахмата» Ташуева. Рассмотрим нецензурную брань в адрес главного тренера со стороны главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко. Так же рассмотрим удаление игрока «Химок» Бикела. Будет рассмотрено неподобающее поведение «Ахмата» и «Сочи». Рассмотрим оскорбительный жест со стороны игрока «Сочи» Георгия Мелкадзе. Он также вызван на заседание КДК», — сказал Григорьянц «СЭ».

На 80-й и 81-й минутах матча «Факел» — «Сочи» Мелкадзе сыграл грубо против соперника, а затем выразил демонстративное несогласие с решением судьи Артема Любимова, зафиксировавшего нарушение правил. Арбитр за это удалил форварда сочинцев с поля.