КДК РФС накажет Шатова за оскорбительное поведение в адрес арбитра

Глава КДК РФС Артур Григорьянц в разговоре с «СЭ» рассказал о повестке заседания по переходным матчам между «Ахматом» и «Уралом» за право играть в РПЛ в сезоне-2025/26.

«Рассмотрим удаление тренера «Урала» Олега Шатова за оскорбительное поведение, использование ненормативной лексики в адрес главного судьи матча после первого переходного с «Ахматом». Шатов приглашен на заседание. После окончания игры бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев не принял участие во флеш-интервью» — сказал Григорьянц «СЭ».

Григорьянц также рассказал о повестке заседания по итогам ответного матча между «Ахматом» и «Уралом».

«По ответному матчу «Ахмат» — «Урал» рассмотрим, что у половины сотрудников КРС домашней команды отсутствовали удостоверения необходимого образца. На 83-й минуте Бернард Бериша вышел за пределы технической зоны. На 90-й минуте покидание технической зоны футболистами и официальными лицами «Ахмата». Также рассмотрим массовое появление посторонних лиц на футбольном поле после матча», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Ахмат» победил «Урал» по сумме двух матчей (3-2) и сохранил место в чемпионате России на следующий сезон.

«Урал», который в прошедшем сезоне занял четвертое место в первой лиге, продолжит выступать во втором дивизионе страны.