Источник: «Спартак» планирует выручить за трансфер Медины 1,5-2 миллиона евро

Руководство «Спартака» ищет новый клуб для парагвайского полузащитника Хесуса Медины, сообщает Metaratings.ru.

По данным источника, за переход игрока москвичи намерены выручить около 1,5-2 миллионов евро. При этом сам футболист не против покинуть «Спартак», он планирует перейти в клуб, где будет получать больше игрового времени.

28-летний полузащитник в сезоне-2024/25 в 24 матчах за «Спартак» во всех турнирах забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

Контракт Медины со «Спартаком» действует до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 4 миллиона евро.