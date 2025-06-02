Бистрович: «Переговоры по продлению контракта ведутся. Хочу остаться в ЦСКА!»

Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о своем будущем.

— Ты остаешься в ЦСКА?

— Надеюсь, посмотрим что будет дальше. Переговоры по продлению контракта ведутся. Конечно, я хочу остаться в ЦСКА! — сказал Бистрович «СЭ».

Контракт 27-летнего хорвата с ЦСКА рассчитан до 31 июня 2025 года. В этом сезоне Бистрович провел 31 матч и забил 2 гола.