12 мая, 10:54

КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче против «Динамо»

Константин Белов
Корреспондент
Деян Станкович.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о повестке заседания по итогам матча 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:0).

«По итогам матчам «Динамо» — «Спартак» рассмотрим тот факт, что главный тренер гостей Деян Станкович не пришел на послематчевое флеш-интервью и послематчевое интервью. Это нарушение технического регламента. Также футбольный клуб «Спартак» не обеспечил проход игроков через микст-зону, это нарушение регламента. По материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Спартака» Станковича. Он приглашен на заседание.

Рассмотрим неоднократный выход за пределы техзоны тренера «Спартака» Деяна Станковича, с выходом на поле, и исполняющего обязанности тренера «Динамо» Ролана Гусева, без выхода на поле. И неподобающего поведение гостей: четыре предупреждения у игроков и у двух официальных лиц», — сказал Григорьянц «СЭ».

Главный тренер &laquo;Спартака&raquo; Деян Станкович.Станкович сорвался: показал судьям странный жест и отказался говорить с прессой — как и игроки

«Динамо» после 28-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. «Спартак» расположился на пятом месте с 51 очком.

Деян Станкович
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
    Тюкавин — о победе над «Спартаком»: «Разорвали их»
