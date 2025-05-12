КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче против «Динамо»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц ответил на вопрос «СЭ» о повестке заседания по итогам матча 28-го тура РПЛ между «Динамо» и «Спартаком» (2:0).

«По итогам матчам «Динамо» — «Спартак» рассмотрим тот факт, что главный тренер гостей Деян Станкович не пришел на послематчевое флеш-интервью и послематчевое интервью. Это нарушение технического регламента. Также футбольный клуб «Спартак» не обеспечил проход игроков через микст-зону, это нарушение регламента. По материалам СМИ рассмотрим поведение главного тренера «Спартака» Станковича. Он приглашен на заседание.

Рассмотрим неоднократный выход за пределы техзоны тренера «Спартака» Деяна Станковича, с выходом на поле, и исполняющего обязанности тренера «Динамо» Ролана Гусева, без выхода на поле. И неподобающего поведение гостей: четыре предупреждения у игроков и у двух официальных лиц», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Динамо» после 28-го тура занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. «Спартак» расположился на пятом месте с 51 очком.