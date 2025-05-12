Тюкавин — о победе над «Спартаком»: «Разорвали их»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в 28-м туре РПЛ (2:0).

«Впечатления от матча? Отличные. Считаю, разорвали их. Вообще в одну калитку», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

Благодаря победе над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. Красно-белые идут на пятой строчке с 51 очком.

22-летний форвард получил повреждение крестообразной связки колена в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). 6 марта игрок перенес операцию.