12 мая, 11:12

Тюкавин — о победе над «Спартаком»: «Разорвали их»

Сергей Ярошенко

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин прокомментировал победу своей команды над «Спартаком» в 28-м туре РПЛ (2:0).

«Впечатления от матча? Отличные. Считаю, разорвали их. Вообще в одну калитку», — цитирует Тюкавина «РБ Спорт».

Благодаря победе над «Спартаком» «Динамо» поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ с 53 очками. Красно-белые идут на пятой строчке с 51 очком.

22-летний форвард получил повреждение крестообразной связки колена в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1). 6 марта игрок перенес операцию.

Источник: РБ Спорт
Константин Тюкавин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
  • lemikhov.gena@mail.ru

    Особенно в самомнении!Великий!Народный!Наилюбимейший!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Зачем жопу рвать,когда результат сделан!Отработали новую схему!Получилось!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Вам-запросто!Живите настоящим,а не прошлым!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Динамо из вас постоянно клоунов делает,хоть и проигрывает!То Тюкавин вам умудрится забить фантастический мяч,то из центрального круга привет прилетит от Рыкова!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Малость добавили!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Недоплатили!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ну так это вы вопите про судей!А мы благодарны за их качественную работуХотя трёх карточек не дали,пожалели!Вторую Станковичу,Максименко и ,то ли Рябчук или Хлусевич за систематические нарушения!

    13.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Вот именно!Не пиши больше!

    13.05.2025

  • Борис Игоревич

    а как ухрюкивались свиньи после победы над зеней с липового гола из офсайда? как истошно визжал весь свин икс пресс, уже коронуя " будущих чемпионов ". Не дали и шанса, полностью переиграли, чемпион был плвержен - вот такие победобесные визги неслись из хлева.. или это - другое? :smile::smile:

    12.05.2025

  • Исрапил Калянов.

    и вы проиграли команде, которая по вашему мнению "ничего не показала". а что будет с командой, которая покажет это страшно представить.

    12.05.2025

  • alex111x

    Я добавлю, Гусев - великий тренер, а Левников хороший судья.

    12.05.2025

  • hardoviy

    Спартак игру продал наверное. Видимо медали за третье место серьезно обязывают и не нужны

    12.05.2025

  • hardoviy

    Глаз на одно место вы себе натянули. Игры не было ни у одной ни у другой команды. А хвалятся результатом капец. Стыдно должно быть. Пеналь из пальца высосали и случайный гол. Ничего Динамо не показала

    12.05.2025

  • Artorixus

    Тюка, разорвали, в особенности во втором тайме.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Главное - штаны не порвите.

    12.05.2025

  • ONIKAN2013

    Это они ещё прекрасно понимали, что левый гол из офсайда забили. А так бы децибеллов в разы больше было.

    12.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Палка тоже раз в сто лет стреляет! Ждите еще сто лет, комики!

    12.05.2025

  • НВ

    про него Личка правильно сказал "у Тюки большая жопа и он ей хорошо управляет мячом", он и думает жопой, судейскую победу называть "разорвали", недалекого ума мальчик... не удивительно....

    12.05.2025

  • Горын

    Напомнить, как обыграв Зенит впервые за семь лет, сколько визга было. Принимайте обратку молча.

    12.05.2025

  • Горын

    Третий то отменил.

    12.05.2025

  • Горын

    Они привыкли, что им по два пенальти ставят. Возмущаются.

    12.05.2025

  • Горын

    Трепло.

    12.05.2025

  • Игорь Сухов

    Так ты не говори глупостей. зачем позоришься?

    12.05.2025

  • Gordon

    Одни с прессой общаться не стали, другие понтуются один за другим, впервые за хрен знает сколько обыграв "Спартак" )) Конкурс позора что ли? Реально стыд. Прошла игра, хорошее боевое дерби. А игроки обоих клубов ведут себя как (...).

    12.05.2025

  • Gordon

    Один сказал глупость, другой такой же глупостью ответил :)

    12.05.2025

  • Gordon

    Мнение хамла из подворотни не интересует ;-)

    12.05.2025

  • Gordon

    Ну хорош уже про судей, не позорься

    12.05.2025

  • Игорь Сухов

    Ну не смог. Как и сам Спартак. Не дано, так не дано!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Приглашай,порвём как пищевик!

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Так зачем же он на 4-ой минуте позвал подельника к монитору? Ах, да.... Это видимо был такой хитрый план, чтобы во втором тайме начать Спартак вытаскивать. И ведь почти вытащил же))))

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Опять скотина вылезла!Тебе такого же!

    12.05.2025

  • Игорь Сухов

    Спартаковцы, Левникову? Другую команду? Ты в своем уме? Да и Левников чужую команду просто не согласился бы вытаскивать. У него явно негласный контракт со Спартаком. Зачем ему деньги терять?

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Это у них в крови!Порченная кровь!

    12.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Судьи не дали спартаку 3 гола забить?Плохому танцору яйца мешают!

    12.05.2025

  • Семён Фадеич

    Без шансов, просто мордой по дерьму отвозили. Он прав, а ты сектант убогий.

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Действительно - не за что))). Ему команду дали других вытаскивать

    12.05.2025

  • Семён Фадеич

    У вас свиней, всегда кто то виноват. Лузерское мышление.

    12.05.2025

  • оппонент

    На счёт разорвали, конечно он погорячился, хотя и динамовцы были лучше. Спартак был стадом баранов, так характерным для него в последние годы. Да бывали у команды удачные серии, как в конце прошлого года. Однако горячие головы поспешили записать их в фавориты чемпионата, особенно после победы над Зенитом. Не вышло.

    12.05.2025

  • Игорь Сухов

    Особенно когда сульи свои.

    12.05.2025

  • Леший

    Справедливости ради скажу, что разорвали - явный перебор. А вот то, что обыграли толково и грамотно, - это да.

    12.05.2025

  • Marty Friedman

    этот Спартак не остановить))

    12.05.2025

  • Игорь Сухов

    Это Спартаку честно никогда не победить никого, Даже Махачкалу.

    12.05.2025

  • Махал махалыч

    Понеслась п-да по кочкам. Поскромнее нужно быть, чувак, переломанный.

    12.05.2025

  • Игорь Сухов

    Удивило. Думал уж Левников по привычке вытащит Спартак, а не смог. Не за что зацепиться было.

    12.05.2025

  • Diman_madridista

    Это ты свои кресты разорвал в одну калитку, чушок. Иди вон Интер разорви, или Ливерпуль, разрыватель, блин, фигов

    12.05.2025

  • spartsmen

    в этой "прекрасной" газетке, гляжу, заголовки в ленту уже на постоянной основе пишет искусственный дебилект и глуп-переводчик. и всем по хрен на грамматику и смысл.

    12.05.2025

  • Сергей Константинов

    Этот голубец пусть посмотрит статистику матча . Ну и где разорвали ? Пусть мусора благодарят судей .Честно они НИКОГДА не обыграют Спартак !!!

    12.05.2025

  • Dmitriy Nekrasov

    Когда на варе Левников - кого угодно можно разорвать

    12.05.2025

  • Эрик Стейн

    Спартак сейчас в таком состоянии, что "разорвать" его может любой клуб РПЛ, особенно в 1 тайме)))

    12.05.2025

    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Акрон 16 5 6 5 21-22 21
    8
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 16 2 2 12 14-37 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

