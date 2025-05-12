Футбол
12 мая, 10:15

Глебов: «Было бы здорово сыграть с Бразилией»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов в разговоре с «СЭ» выразил желание сыграть против национальной команды Бразилии.

«Какой была реакция на информацию про матч с Бразилией? Даже не видел новостей об этом. Первый раз слышу. Но было бы здорово, если бы получилось такую игру провести. Какой был бы счет? Фиг его знает», — сказал Глебов «СЭ».

6 мая издание Band сообщило, что РФС и Бразильская конфедерация футбола ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными. Позже CNN Brazil написал, что сборная Бразилии не планирует встречаться в товарищеском матче с Россией.

Данил Глебов
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Динамо (Москва)
    • Глебов считает реальным попадание «Динамо» в тройку РПЛ: «Почему нет?»

    КДК РФС рассмотрит поведение Станковича в матче против «Динамо»
