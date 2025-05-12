Глебов: «Было бы здорово сыграть с Бразилией»
Полузащитник «Динамо» и сборной России Данил Глебов в разговоре с «СЭ» выразил желание сыграть против национальной команды Бразилии.
«Какой была реакция на информацию про матч с Бразилией? Даже не видел новостей об этом. Первый раз слышу. Но было бы здорово, если бы получилось такую игру провести. Какой был бы счет? Фиг его знает», — сказал Глебов «СЭ».
6 мая издание Band сообщило, что РФС и Бразильская конфедерация футбола ведут переговоры о проведении товарищеского матча между сборными. Позже CNN Brazil написал, что сборная Бразилии не планирует встречаться в товарищеском матче с Россией.
Новости