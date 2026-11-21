В субботу, 21 ноября, в 15 туре РПЛ казанский «Рубин» на своем поле примет петербургский «Зенит». Матч состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30.

«Рубин» после 14 туров занимает 8-е место с 18 очками. Перед перерывом на матчи национальных сборных казанцы одержали две победы подряд, прервав свою затяжную безвыигрышную серию.

«Зенит» после 14 туров лидирует в первом месте, имея 31 очко и опережая «Динамо» по дополнительным показателям. В последнем туре питерцы потеряли очки в домашнем матче с «Ростовом» (2:2).

На матче будет работать судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым. За систему VAR будут отвечать Павел Кукуян и Евгений Кукуляк. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!