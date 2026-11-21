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Сегодня, 07:00
«Зенит» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 15-го тура чемпионата России.
Кто не сыграет в матче «Рубин» — «Зенит»
У «Рубина» в строй после травм вернулись Саавадра, Ива, Ходжа, Сиве и Шабанхаджай. А вот Юкич и Нижегородов не смогут выйти на поле.
В «Зените» травма только у Ерохина. А Вендел и Одоевский уже тренируются с командой.
«Рубин» — «Зенит»: как провели перерыв
«Зенит» активно провел паузу на матчи национальных сборных и даже сыграл товарищеский матч с турецким «Трабзонспором» на «Газпром Арене» 15 ноября. В этой встрече питерцы победили со счетом 3:0.
«Рубин» же тренировался на своей клубной базе в Казани и никаких контрольных матчей не проводил. Зато у тренерского штаба появилось гораздо больше вариантов для маневра за счет восстановления травмированных игроков.
«Рубин» — «Зенит»: личные встречи
«Рубин» и «Зенит» провели друг с другом 53 матча. Питерцы выиграли 29 раз, казанцы побеждали 13 раз. Еще 11 игр завершились вничью. В 4 из 5 последних встреч «Зенит» обыгрывал «Рубин» всухую, и только в одном матче казанцы забили и сыграли с соперником вничью (2:2).
Где смотреть трансляцию матча «Рубин» — «Зенит»
Матч «Рубин» — «Зенит» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 17.25. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Рубин» — «Зенит»
Матч «Рубин» — «Зенит» состоится в субботу, 21 ноября, в Казани на стадионе «Ак Барс Арена». Начало игры — в 17.30.
В субботу, 21 ноября, в 15 туре РПЛ казанский «Рубин» на своем поле примет петербургский «Зенит». Матч состоится на «Ак Барс Арене» и начнется в 17.30.
«Рубин» после 14 туров занимает 8-е место с 18 очками. Перед перерывом на матчи национальных сборных казанцы одержали две победы подряд, прервав свою затяжную безвыигрышную серию.
«Зенит» после 14 туров лидирует в первом месте, имея 31 очко и опережая «Динамо» по дополнительным показателям. В последнем туре питерцы потеряли очки в домашнем матче с «Ростовом» (2:2).
На матче будет работать судейская бригада во главе с арбитром Сергеем Карасевым. За систему VAR будут отвечать Павел Кукуян и Евгений Кукуляк. «СЭ» будет подробно следить за этой встречей. Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|14
|10
|1
|3
|32-15
|31
|
2
|Динамо
|14
|10
|1
|3
|23-13
|31
|
3
|Спартак
|14
|9
|2
|3
|27-11
|29
|
4
|Краснодар
|14
|7
|5
|2
|25-18
|26
|
5
|ЦСКА
|14
|7
|5
|2
|23-16
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
8
|Рубин
|14
|4
|6
|4
|14-18
|18
|
9
|Балтика
|14
|4
|5
|5
|17-15
|17
|
10
|Оренбург
|14
|3
|8
|3
|14-14
|17
|
11
|Динамо Мх
|14
|5
|1
|8
|17-26
|16
|
12
|Ахмат
|14
|3
|5
|6
|16-19
|14
|
13
|Родина
|14
|3
|3
|8
|15-29
|12
|
14
|Акрон
|14
|2
|6
|6
|17-25
|12
|
15
|Локомотив
|14
|2
|5
|7
|16-21
|11
|
16
|Факел
|14
|1
|3
|10
|9-23
|6
|20.11
|19:30
|Ростов – Крылья Советов
|3 : 0
|21.11
|13:00
|Оренбург – Балтика
|- : -
|21.11
|15:15
|Акрон – Факел
|- : -
|21.11
|17:30
|Рубин – Зенит
|- : -
|21.11
|19:45
|ЦСКА – Ахмат
|- : -
|22.11
|14:00
|Динамо – Краснодар
|- : -
|22.11
|16:30
|Динамо Мх – Спартак
|- : -
|22.11
|19:00
|Родина – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|10
|
|
Александр Соболев
Зенит
|10
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|7
|П
|
|
Педро
Зенит
|6
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|12
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
|13
|1
|3