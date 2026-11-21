«Рубин» нанес «Зениту» четвертое поражение в чемпионате России

«Рубин» обыграл «Зенит» в матче 15-го тура РПЛ — 3:1.

Голами в составе казанской команды отметились Ульви Бабаев, Игор Вуячич и Велдин Ходжа. Единственный гол в составе «Зенита» забил Луис Энрике.

«Рубин» нанес «Зениту» четвертое поражение в чемпионате России. Команда Олега Кузьмина набрала 21 очко и расположилась на седьмом месте в таблице.

Петербуржцы остались с 31 очком и могут лишиться первого места по итогам 15-го тура: это случится, если московское «Динамо» в воскресенье не проиграет «Краснодару». Матч пройдет на «ВТБ Арене» в Москве.

В следующем туре «Рубин» 28 ноября примет «Акрон», а «Зенит» в этот же день сыграет в гостях против ЦСКА.